Trabzonspor'da gündem hakem! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynadığı maçı yöneten hakem Ümit Öztürk'ün kararları tartışılırken, bordo-mavili takımın şampiyonluk yarışında Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile oynadığı son 3 karşılaşmanın ardından da hakemler eleştiri konusu oldu. Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan, Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup olan ve son olarak Galatasaray'a da 3-1 yenilerek zirve yarışındaki 3 rakibine de puan kaybeden Trabzonspor'da Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçlarda görev yapan hakem Umut Meler'in yönetimine, Galatasaray maçının ardından da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu hakem Ümit Öztürk'ün yönetimine tepki gösterdi.



YEREL GAZETELERDEN ÖZTÜRK'E SERT ELEŞTİRİ



Yerel gazeteler de Galatasaray maçının ardından karşılaşmanın orta hakemi Ümit Öztürk'ün yönetimine sert tepki gösterdi. Günebakış gazetesi, "VAR'ınız batsın", "Önce Başakşehir, şimdi Galatasaray..Trabzon'u yine yaktılar", Taka gazetesi, "Türk futbolunun yüz karası", "Trabzonspor, Galatasaray'ın ilk 11'indeki İstiklal Marşı'nı söyleyebilen tek Türk futbolcusu Ümit Öztürk tarafından katledildi, Sonnokta gazetesi, "Kirli ittifak", "Galatasaraylı Ümit Öztürk görevini yaptı", Kuzey Ekspres gazetesi, "Öztürk böyle istedi!" ve Karadeniz Gazetesi ise 'Trabzonspor'u İstanbul'da Galatasaray değil, hakem katletti' başlıklarıyla hakem hatalarına tepki gösterdiler.



RODALLEGA 100'ÜNCÜ GOLÜNÜ KAYDETTİ

Bu arada Trabzonspor'un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçında takımı adına tek golü kaydeden isim olurken, kariyerinde de kulüp takımlarındaki 100'üncü golüne ulaştı. İngiltere'de Wigan ile Fulham formalarını giydikten sonra Akhisarspor'a transfer olan ve son olarak Trabzonspor formasını giyinen Rodallega, Wigan forması altında 24, Fulham'da 20, Akhisarspor'da 25 ve son olarak Trabzonspor forması ile 31 gol atarak kulüp kariyerinde 100'üncü golüne ulaştı. Ayrıca 2,5 sezondur Trabzonspor formasını giyinen Rodallega, 31 golle kariyerindeki en çok golü ise bordo-mavili takımın formasıyla kaydetti.



1 GÜNLÜK MOLA

Öte yandan Trabzonspor'da, Galatasaray maçının ardından futbolculara 1 gün izin verildi. Bugünü izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, yarın saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla 22'nci haftada oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.