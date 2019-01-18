Bitirim ikili – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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Bitirim ikili

Bitirim ikili

, ve ile coşuyor... Kupadaki Balıkesir Baltok maçında da galibiyeti getiren ikili bu sezon toplamda 16 gole ulaştı.

son 16 turundaki Balıkesirspor Baltok (2-1) maçında attıkları gollerle galibiyeti getiren ve , 'un gol yükünü çekiyor. Kolombiyalı Rodallega, bu sezon lig ve kupada toplam 18 maçta bin 515 dakika sahada kalırken ligde 9, kupada da 1 gol atmak üzere 10 gole ulaştı. Takımın en skorer ismi olan tecrübeli oyuncu, geçen sezon ligde 23 maçta attığı 5 golü şimdiden ikiye katladı. Caleb Ekuban da 16 maçta 6 gole imza koyarak Rodallega'ya eşlik etti. Gana asıllı İtalyan oyuncu, ligde 12 maçta 205 dakika sahada kalırken 3 golünü de yedek kulübesinden oyuna girip atarak ayrı bir başarının sahibi oldu. Kupada oynadığı 4 maça da 3 gol sığdıran Caleb, bu kategoride takımının en golcü ismi oldu.

ONLAR ATINCA YENİLMİYOR
Fırtına, Rodallega ve Ekuban'ın gol attığı 11 maçta hiç yenilgi yaşamadı. Söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet elde edilirken, 3'ü ise berabere bitti. 'Uğurlu' ikilinin gol attığı 'deki 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 galibiyet alındı.

  1. 18.1.2019
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