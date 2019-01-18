Bitirim ikili

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Balıkesirspor Baltok (2-1) maçında attıkları gollerle galibiyeti getiren Hugo Rodallega ve Caleb Ekuban, Trabzonspor'un gol yükünü çekiyor. Kolombiyalı Rodallega, bu sezon lig ve kupada toplam 18 maçta bin 515 dakika sahada kalırken ligde 9, kupada da 1 gol atmak üzere 10 gole ulaştı. Takımın en skorer ismi olan tecrübeli oyuncu, geçen sezon ligde 23 maçta attığı 5 golü şimdiden ikiye katladı. Caleb Ekuban da 16 maçta 6 gole imza koyarak Rodallega'ya eşlik etti. Gana asıllı İtalyan oyuncu, ligde 12 maçta 205 dakika sahada kalırken 3 golünü de yedek kulübesinden oyuna girip atarak ayrı bir başarının sahibi oldu. Kupada oynadığı 4 maça da 3 gol sığdıran Caleb, bu kategoride takımının en golcü ismi oldu.



ONLAR ATINCA YENİLMİYOR

Fırtına, Rodallega ve Ekuban'ın gol attığı 11 maçta hiç yenilgi yaşamadı. Söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet elde edilirken, 3'ü ise berabere bitti. 'Uğurlu' ikilinin gol attığı Süper Lig'deki 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 galibiyet alındı.