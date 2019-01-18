Bitirim ikili
Trabzonspor, Hugo Rodallega ve Caleb Ekuban ile coşuyor... Kupadaki Balıkesir Baltok maçında da galibiyeti getiren ikili bu sezon toplamda 16 gole ulaştı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Balıkesirspor Baltok (2-1) maçında attıkları gollerle galibiyeti getiren Hugo Rodallega ve Caleb Ekuban, Trabzonspor'un gol yükünü çekiyor. Kolombiyalı Rodallega, bu sezon lig ve kupada toplam 18 maçta bin 515 dakika sahada kalırken ligde 9, kupada da 1 gol atmak üzere 10 gole ulaştı. Takımın en skorer ismi olan tecrübeli oyuncu, geçen sezon ligde 23 maçta attığı 5 golü şimdiden ikiye katladı. Caleb Ekuban da 16 maçta 6 gole imza koyarak Rodallega'ya eşlik etti. Gana asıllı İtalyan oyuncu, ligde 12 maçta 205 dakika sahada kalırken 3 golünü de yedek kulübesinden oyuna girip atarak ayrı bir başarının sahibi oldu. Kupada oynadığı 4 maça da 3 gol sığdıran Caleb, bu kategoride takımının en golcü ismi oldu.
ONLAR ATINCA YENİLMİYOR
Fırtına, Rodallega ve Ekuban'ın gol attığı 11 maçta hiç yenilgi yaşamadı. Söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet elde edilirken, 3'ü ise berabere bitti. 'Uğurlu' ikilinin gol attığı Süper Lig'deki 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 galibiyet alındı.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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