Awaziem FIFA’yı bekliyor
Bordo-mavili takımın Porto'dan kiralamak istediği Avaziem, FIFA'nın transfer yasağıyla ilgili kararı bekliyor.
Bordo-mavili takımın Porto'dan kiralamak istediği Avaziem, FIFA'nın transfer yasağıyla ilgili kararı bekliyor. Portekiz basınındaki haberlere göre, 22 yaşındaki stoper yasak kalktığı an Trabzonspor'a gelecek. Ancak yasağın kaldırılması konusunda yaklaşık 15 gündür yoğun şekilde çalışılmasına rağmen henüz bir somut gelişmenin ortaya çıkmaması üzerine Nijeryalı savunma oyuncusunun kendisiyle ilgilenen alternatif takımlarla da görüşmelere başladığı öğrenildi.
- 16.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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