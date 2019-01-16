Awaziem FIFA’yı bekliyor

Bordo-mavili takımın Porto'dan kiralamak istediği Avaziem, FIFA'nın transfer yasağıyla ilgili kararı bekliyor. Portekiz basınındaki haberlere göre, 22 yaşındaki stoper yasak kalktığı an Trabzonspor'a gelecek. Ancak yasağın kaldırılması konusunda yaklaşık 15 gündür yoğun şekilde çalışılmasına rağmen henüz bir somut gelişmenin ortaya çıkmaması üzerine Nijeryalı savunma oyuncusunun kendisiyle ilgilenen alternatif takımlarla da görüşmelere başladığı öğrenildi.