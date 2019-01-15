Dertli Karaman
Bordo-mavili hoca, özellikle ön liberoda yaşanan sıkıntıyı çözebilmek için birçok deneme yapıyor.
Sezonun ikinci yarısının başlamasına kısa bir süre kala teknik direktör Ünal Karaman dertli mi dertli. FIFA'nın yasağı nedeniyle transfer yapamayan bordo-mavili takımda 52 yaşındaki hoca, henüz Onazi ve Sosa'nın sakatlığından oluşan boşluğu doldurmuş değil. Kucka'nın da Parma'ya gitmesi ile ön liberoda sadece Batuhan Artarslan kaldı. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun beklentileri henüz karşılayamaması nedeniyle takım içinde yeni alternatifler arayan Karaman, Amiri ve Hosseini'nin de milli takımlara gitmesi nedeniyle alternatif sorunu yaşıyor. Sosa iyileşene kadar Yusuf'u merkezde oynatıp arkasında Abdülkadir Parmak veya Murat Cem Kaplan'ı görevlendirmeyi düşünen başarılı hocanın savumaya Novak'ı çekmeyi sol bekte ise İbanez veya Kamil Ahmet'i oynatmayı planladığı kaydedildi.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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