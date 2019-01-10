Yarınki rakip Budapeşte
Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi ekibi ADO Den Haag'ı 3-1 mağlup eden bordo mavililer, devre arası kamp çalışmaları kapsamında ikinci sınavında yarın Macaristan'ın MTK Budapeşte takımı ile karşılaşacak. Miracle Futbol Tesisleri'nde oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi ekibi ADO Den Haag'ı 3-1 mağlup eden bordo mavililer, devre arası kamp çalışmaları kapsamında ikinci sınavında yarın Macaristan'ın MTK Budapeşte takımı ile karşılaşacak. Miracle Futbol Tesisleri'nde oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Yarınki rakip Budapeşte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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