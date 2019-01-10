Yarınki rakip Budapeşte – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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Yarınki rakip Budapeşte

Yarınki rakip Budapeşte

Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında ekibi ADO 'ı 3-1 mağlup eden bordo mavililer, devre arası kamp çalışmaları kapsamında ikinci sınavında yarın 'ın Budapeşte takımı ile karşılaşacak. 'nde oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında ekibi ADO 'ı 3-1 mağlup eden bordo mavililer, devre arası kamp çalışmaları kapsamında ikinci sınavında yarın 'ın Budapeşte takımı ile karşılaşacak. 'nde oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

  1. 10.1.2019
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