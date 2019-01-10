İple çekiyorum
Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle Antalya kampında henüz takımla çalışmalara katılamayan Toure, lige kadar hazır olacağını söyledi.
Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle Antalya kampında henüz takımla çalışmalara katılamayan Toure, lige kadar hazır olacağını söyledi. Takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki stoper, "Kendimi daha iyi hissediyorum. Başakşehir maçına yetişmek için elimden geleni yapıyorum. O karşılaşmada forma giymeyi çok istiyorum" dedi
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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