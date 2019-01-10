İple çekiyorum – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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İple çekiyorum

İple çekiyorum

ekibinde sakatlığı nedeniyle henüz takımla çalışmalara katılamayan Toure, lige kadar hazır olacağını söyledi.

ekibinde sakatlığı nedeniyle henüz takımla çalışmalara katılamayan Toure, lige kadar hazır olacağını söyledi. Takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki stoper, "Kendimi daha iyi hissediyorum. maçına yetişmek için elimden geleni yapıyorum. O karşılaşmada forma giymeyi çok istiyorum" dedi

  1. 10.1.2019
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