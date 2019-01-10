İple çekiyorum

Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle Antalya kampında henüz takımla çalışmalara katılamayan Toure, lige kadar hazır olacağını söyledi. Takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki stoper, "Kendimi daha iyi hissediyorum. Başakşehir maçına yetişmek için elimden geleni yapıyorum. O karşılaşmada forma giymeyi çok istiyorum" dedi