

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışından FIFA'daki dosyalara kadar pek çok konu hakkında konuşan Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Dün gece 2'ye kadar çalıştık. Bir önceki gece aynı şekilde. Her şey ekonomik ve sportif disiplini rayına oturtmak için. 2-3 sene müsade edin, demiştik. Bundan şaşmadık. Şampiyonluk sözü vermedik, böyle bir beklenti içine girmesinler. Zirve mücadelesi yapan bir takımımız var. Şampiyon olacağım, diyenden uzak durun. O zaman versinler bize kupayı, diğerleri oynasınlar.

Geçenlerde bir takımın yöneticisi, 'Biz bu sene şampiyonuz' dedi. Ben de içimden, 'Hadi canım' dedim. Bunlar popülist söylemler. Güzel şeyler bekleyelim. O sene bu sene... Ne bileyim, bu sene mi gelecek sene mi? Yol oraya gidiyor bu kesin.

"FIFA'DA 18 DOSYAMIZ VAR"

18 dosya var FIFA'da. Bunlar sadece transfere engel teşkil etmiyor. Allah korusun puan silmeye ve küme düşmeye... Her çıkan dosyanın önüne baraj kuruyoruz. İnşallah top barajdan sekmez.

Hocanın talepleri olur, futbol şubesinde değerlendirilir. Oyuncularımızın birikmiş olan eylül,ekim parasını ödemek. Burada oyuncular iki, üç kişilik performans gösteriyor. Transfer olabilir ama birinci öncelik oyuncularımızın alacaklarının bir bölümünü ödemek.

Transfer yasağını transfer yapmak için kaldırmıyoruz. Arka arkaya ikinci yasak bizi zora sokabilir. Çok sıkıntılı bir yerin eşiğinden dönmeye çalışıyoruz. Trabzonspor çok sıkıntılı bir yere kadar getirilmiş.

Sözleşmenin feshi konusunda Olcay'ın menajerleri ile görüşülüyor. Problemin çözüleceğini düşünüyorum. Bu takımın hocası ve yönetimi Yeni Malatyaspor maçından sonra Fenerbahçe maçında, Hüseyin ve Çakır'ı sahaya sürebiliyorsa ve bunun arkasında durabiliyorsa sizlerin de arkasında durur. Bu onların da şansı. Çok çalışmaları lazım. Hepsi yetenekli futbolcu. Ne kadar yetenekli olursanız olun çalışmadığınız sürece arzu ettiğiniz yere gelmeniz mümkün değil.

"ABDÜLKADİR İÇİN TELEFONLA YOKLAMA YAPTILAR"

Abdülkadir ile ilgili dün telefonla bir yoklama yaptılar. Premier Lig'den bir ekip. Abdülkadir ve Yusuf bizim genç futbolcularımızın rol modeli. Biz sıradan bir takım değiliz. Kafamızda farklı projeler var. Altyapı projemizin iki aktörü var. Yusuf Yazıcı ve Albüldakir. Sadece futbol olarak değil, Trabzonspor'un altyapısına hizmet zorunluluğu var. Onlar bizim marka elçimiz olacak. Sıradan kulüplere gönderirsem hata yapmış olurum. Günü kurtarmak için satmayacağız.

Futbolcularımız oraya gittiği zaman hiç sıkıntı çekmemeli. Tamamen olgunlaşmalılar. O gün de bugün değil. Trabzonspor'da da başarılı olacaklar, altyapıya ağabeylik de yapacaklar.

ONUR KIVRAK KONUSU...

Onur Kıvrak'ın sözleşmesinin feshi konusunda asbaşkanımız menajeriyle görüşüyor. Şu anda son durum bu. Burada önemli olan kararın alınması ve bu kararın arkasında durulması.

Premier Lig'den bir kulüp Abdülkadir ile ilgili dün telefonla bir yoklama yaptı. Abdülkadir ve Yusuf bizim genç oyuncularımızın rol modeli. Bizim kafamızda farklı projeler var ve bu projelerin başrolleri onlar.

Onların Trabzonspor'un bu projesine, gerçeklerine ve altyapısına hizmet zorunluluğu var. Onlar bizim marka elçimiz olacaklar. Ben onları yurt dışına gönderdiğim zaman benim oradaki marka elçim olacaklar."

"KUCKA'YA BİR İLGİ VAR"

Kucka'ya da bir ilgi var. Önümüzdeki hafta göreceğiz Kucka'ya ilginin ne resmiyette olduğunu. Ben uzak yol gemi kaptanlığı yaptım. 10 metreden kimin kaptanlık yapıp kimin yapamayacağını anlarım. Sosa takıma sahip çıktı, takım arkadaşlarına kol kanat gerdi.

Taraftara mesajım, desteklesinler, sabretsinler mükâfatını alacaklar."