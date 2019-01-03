Rodallega takımda kaldı!
03 Ocak 2019, Perşembe
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Rodallega takımda kaldı!

Rodallega takımda kaldı!

Sözleşmesinde son senesine giren 33’lük futbolcu ile anlaşma sağlandı.

Sezonun ilk yarısında kaydettiği 9 golle dikkat çeken Hugo Rodallega, kariyerine 'da devam edecek. Kolombiyalı yıldız kısa süre önce, ülkesinin basınına "Sözleşmem bitiyor. Beni isteyen kulüpler var ancak şampiyonluk yolundaki Trabzonspor'u bırakıp gitmem. Kontratıma sonra bakacağım" demişti. , 33 yaşındaki forvetin çağrısına kulak verdi. Şehir ve takımla uyumu mükemmel olan Rodallega ile her konuda anlaşma sağlandı. Trabzonspor'un tecrübeli golcü ile 1+1 yıllık yeni yapacağı öğrenildi. Rodallega'nın opsiyonu ilk sezonunda göstereceği performansa dayalı olacak. Belirlenen maç sayısına ulaşırsa kontratı otomatik olarak uzayacak, aksi halde kararı yönetim verecek.

MBIA OLMADI
Ogenyi Onazi'nin şok sakatlığı sonrası Trabzonspor'un ön libero gündemine eski oyuncusu Stephane Mbia'nın da adı düşmüştü. Kamerunlu oyuncu, bordo-mavili kulübe dönmek istediğini açıklamıştı. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun bu isteği havada kaldı. Yönetim, Mbia konusunda harekete geçmedi. düşünülmüyor.
  1. 3.1.2019
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