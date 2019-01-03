Rodallega takımda kaldı!
Sözleşmesinde son senesine giren 33’lük futbolcu ile anlaşma sağlandı.
MBIA OLMADI
Ogenyi Onazi'nin şok sakatlığı sonrası Trabzonspor'un ön libero gündemine eski oyuncusu Stephane Mbia'nın da adı düşmüştü. Kamerunlu oyuncu, bordo-mavili kulübe dönmek istediğini açıklamıştı. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun bu isteği havada kaldı. Yönetim, Mbia konusunda harekete geçmedi. Transferi düşünülmüyor.
- 3.1.2019
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Enda Tek başına bi takım :)
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Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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