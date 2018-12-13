Ünal Karaman meydan okudu!

52 yaşındaki hoca, "Hem Beşiktaş hem de bizim açımızdan zor bir müsabaka. Ben hiçbir karşılaşmayı diğerlerinden farklı görmüyorum. Belki Rizespor maçı Beşiktaş derbisinden daha zor olabilir. Beşiktaş saygı duyduğumuz bir camia. Başında da içimizden biri, değer verdiğimiz bir hocamız var. Hedefimiz iyi futbol oynayıp, iyi temsil etmek. Malatyaspor'a sansasyonel bir skorla kaybettik. Oyuncularımız da bu sonucu hazmedemediler ki ortaya bir duruş koydular. O duruşun sonunda kazanılan 3 maç var. Har zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Çünkü en azından ringe çıktığın anda 'o yumruğu atacağım' dersin" dedi.



TiLKi-KÜMES HESABI



Camıada art arda galibiyetlerle gelen şampiyonluk söylemleri ile ilgili soru üzerine ise Karaman, "Siz bir şeyin hazırlığı içinde olmalısınız ki o şey de size hazır olsun. Evet biz zaten mücadelenin içindeyiz. Ben söylediğimden geri adım atacak durumda değilim. Geldiğim ilk günden beri söyledim. 'Trabzonspor'u şampiyon yapmadan hiçbir yere gitmeyeceğim' diye... Bu da kendince hazırlık gerektirir. O hazırlığı yaptığınız anda elbette gereğini yapacaktır. 'Tamam gidiyoruz da, istemiyoruz' diye algılamayın. Tilki ve kümes hesabı denilebilir. Biz maçlarımızı kazanmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



FENA DEĞİLLER



52 yaşındaki hoca, genç oyunculara yeni isimlerin katılıp katılmayacağı ile ilgili soru üzerine şunları söyledi: "Mutlaka kriz ortamı varsa ortada fırsat vardır. Bu kardeşlerimiz bunu değerlendirdi. Şu anda henüz başındalar. Her maçta yeni tecrübeler, acıyı, sevinci, kısmen ihaneti görüp yaşayacaklar. Bu arkadaşlar fena gitmiyor. Ama sadece fena gitmiyorlar. Alacakları çok mesafe, gidecekleri çok yol var. Akıllı olup acıyla yüzleşecekler, daha çok çalışacaklar. Yeni isimler de aralarına katılabilir. Biz ilerisi için plan yapıyoruz."



DEVRE ARASINDA GiDECEKLER



Teknik direktör Karaman, Trabzonspor'da kadro dışı kaldıktan sonra alacakları için kulübü TFF'ye müracaat eden Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak ile ilgili de gerekli açıklamaların kulüp yönetimi tarafından açıklanacağını söyledi. Karaman, "Bu iki futbolcu ve belki daha sonra transfer dönemi içerisinde yakın gelecekte belki aramızdan ayrılacak arkadaşlar olabilir" diyerek açıklamalarını tamamladı.



MİNİ YORUM | BİZİ FUTBOL RESİTALİ BEKLİYOR - OLCAY ÇAKIR



Büyük maçların havası malum. Saha ve seyirci avantajını eline geçiren takım bunu kullanmak ister. Bu hafta sonu da ligimiz büyük bir maça tanıklık edecek. Büyük buluşma, büyük kapışma, dev randevu; adına ne derseniz artık. Bence maçı en anlamlı kılan şey; Şenol Güneş ve Ünal Karaman'ın aralarındaki hukuk. Bu hukuk; iki göze hoş gelen futbol oynatma yeteneklisi takımı ortaya çıkardı. Haliyle bu hafta sonu sonucu merakla beklenen harikulade bir futbol resitali izleyeceğiz gibime geliyor. Çok gol izleyebiliriz. Trabzonspor yakaladığı ritmi devam ettirirse uçaklarda yine yer kalmayacak Trabzon'a.



KARAMAN FAKTÖRÜ



Teknık direktör Ünal Karaman hem oyuncu, hem teknik adam olarak Konyaspor'u deviriyor. Trabzonspor, Karaman'ın da forması giyindiği 1991-92'de rakibini 4-0 mağlup ederken, Karaman rakip fileleri 3 kez havalandırmıştı. Hafta sonu bu kez teknik direktör olarak rakibini 3-0 mağlup eden 52 yaşındaki hocanın bu kez takımının başında hoca olarak yer alması ise ilginç bir istatistik olarak ortaya çıktı.



iŞTE ALTYAPI FARKI



Trabzonspor lig ve Türkiye Kupası'nda altyapıdan yetişen 11 oyuncuyu kullandı. Bordo- mavililerin altyapısından gelen bu isimler toplam 59 maçta 3 bin 967 dakika sahada kaldı.



SAKATLIK RAPORU



Derbi öncesinde sakat futbolcular düşündürüyor. Ünal Karaman, "Şu an itibariyle 3-4 futbolcunun sakatlığı konusunda belirsizlik var. bizimle birlikte olabilirler" dedi. Dün de Sosa, Onazi, Abdülkadir ve Kucka idmana çıkmadı.