Ömer Sağıroğlu: “Trabzonspor’da duygular değişti”
11 Aralık 2018, Salı
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Ömer Sağıroğlu: “’da duygular değişti”

Ömer Sağıroğlu: “<a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>’da duygular değişti”

Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, takımda duyguların değiştiğini ve ekip anlayışının ön planda olduğunu söyledi.

Spor Toto 'de oynadığı son üç maçından da galibiyetle ayrılarak üst sıralarda kendine yer edinen 'da gözler hafta sonu oynanacak maçına çevrildi. Bordo-mavili takımın Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, yaptığı açıklamada güzel bir seri yakaladıklarını ve maçında da bunu devam ettirmek istediklerini belirtti.

"DUYGULAR DEĞİŞTİ, ÖZVERİ, TAKIM RUHU ÖN PLANDA"

Takımda yaşanan değişikliklere dikkat çeken Sağıroğlu, "Takımda duygular değişti. , takım ruhu, ekip anlayışı ön planda. Küçük dokunuşlarla ön plana çıkan birlikteliğin sonucunda güzel bir seri yakalandı. İnşallah devamı gelir. Ünal hocanın da tabii ki burada katkısı var. Dokunuşlar doğru yapıldı. Bu dokunuşların neticesinde de sonuç kaçınılmazdı. Oyuncular da son derece iyi niyetli. Yönetimine ve hocasına güvendi. Ortaya böyle bir ekip ruhu çıktı. Aynı şekilde takım o gayretini, şevkini, hevesini Beşiktaş maçında da ortaya koyduğu zaman sonucun iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

"TARAFTARLARDAN SABIR BEKLİYORUZ"

Alınan sonuçlar karşısında taraftarların heyecanlanmasının normal olduğunu ifade eden Sağıroğlu, "Taraftarlarımıza her zaman şunu söylüyoruz; Biz doğru işler yapmaya gayret ediyoruz. Onlardan bekliyoruz. Çünkü yapılacak olan hadisemiz günlük değil, uzun vadeli bir zamana ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla şuandaki sonuçların pozitif olması insanları bir anda heyecanlandırması normal ama bizim asıl yapılanmamız uzun vadelidir. Çünkü ekonomik olarak sıkıntılarımız var. Dolayısıyla o yapılanmayı da uzun vadeli düşünüyoruz. Sürekli ödemelerimiz var. Bunlar az miktarda ödeme de değil. Gecikmiş ödemeler de var. Yönetimimiz, özellikle kanadımız inanılmaz çalışıyor. Onları da çözmeye gayret gösteriyoruz. Sonuç inşallah iyi olacak. Taraftarlarımızdan bekliyoruz" diye konuştu.

OCAK AYI TRANSFERİ MASAYA YATIRILACAK

Bu arada 'de ilk yarının bitimine iki hafta kala 'da devre arası çalışmaları için de hareketlilik başlıyor. Bordo-mavili yönetimin bu hafta içerisinde bir araya gelerek takımdaki gidecek ve kalacaklar konusunda son kararını vereceği, ardından da alınan kararları uygulamaya koyacağı öğrenildi. , çalışmalarıyla ilgili olarak bu hafta içerisinde bu konuları değerlendireceklerini ve ardından da icraata geçeceklerini ifade etti.

  1. 11.12.2018 10:33
  2. Güncelleme: 11.12.2018 10:57
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