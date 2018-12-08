Ağaoğlu: "Burada büyük bir özveri ve takım ruhu var"
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Ağaoğlu: "Burada büyük bir özveri ve takım ruhu var"

Ağaoğlu: "Burada büyük bir özveri ve takım ruhu var"

Kulüp Başkanı , oyuncularının çok büyük bir özveri ve takım ruhu ortaya koyduklarını belirterek, güzel oyun oynadıktan sonra skorunda geldiğini söyledi.

Kulüp Başkanı , sahalarında 3-0 kazandıkları Atiker Konyasypor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, "Önce oyundan keyif alacaksınız. Skor sonra gelir. Önemli olan oyun oynamak. Arka arkaya 2 maç 3 maç gibi ifadeler oldu. bu neden arka arkaya 9 maç olmasın. İyi oynuyoruz. Takım oturdu. Kimse bilmiyor ama bu akşam oynayan arkadaşların 4'ü sakattı. Abdulkadir Ömür sabah belli oldu. Yusuf Yazıcı, Sosa ve Onazi sakattı. Burada büyük bir özveri ve takım ruhu var" dedi.

Ağaoğlu, Beşiktaş maçıyla ilgili olarak ise, "Tek tek gidiyoruz. Bu maç gibi oynayalım yeter bize" ifadelerini kullandı.
  1. 8.12.2018 19:37
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