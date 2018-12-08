Ağaoğlu: "Burada büyük bir özveri ve takım ruhu var"
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, oyuncularının çok büyük bir özveri ve takım ruhu ortaya koyduklarını belirterek, güzel oyun oynadıktan sonra skorunda geldiğini söyledi.
Ağaoğlu, Beşiktaş maçıyla ilgili olarak ise, "Tek tek gidiyoruz. Bu maç gibi oynayalım yeter bize" ifadelerini kullandı.
- 8.12.2018 19:37
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HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
Ağaoğlu: "Burada büyük bir özveri ve takım ruhu var" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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