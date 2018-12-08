Ağaoğlu: "Burada büyük bir özveri ve takım ruhu var"









Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, oyuncularının çok büyük bir özveri ve takım ruhu ortaya koyduklarını belirterek, güzel oyun oynadıktan sonra skorunda geldiğini söyledi.



Ağaoğlu, Beşiktaş maçıyla ilgili olarak ise, "Tek tek gidiyoruz. Bu maç gibi oynayalım yeter bize" ifadelerini kullandı. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu , sahalarında 3-0 kazandıkları Atiker Konyasypor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, "Önce oyundan keyif alacaksınız. Skor sonra gelir. Önemli olan oyun oynamak. Arka arkaya 2 maç 3 maç gibi ifadeler oldu. Trabzonspor bu neden arka arkaya 9 maç olmasın. İyi oynuyoruz. Takım oturdu. Kimse bilmiyor ama bu akşam oynayan arkadaşların 4'ü sakattı. Abdulkadir Ömür sabah belli oldu. Yusuf Yazıcı, Sosa ve Onazi sakattı. Burada büyük bir özveri ve takım ruhu var" dedi.Ağaoğlu, Beşiktaş maçıyla ilgili olarak ise, "Tek tek gidiyoruz. Bu maç gibi oynayalım yeter bize" ifadelerini kullandı. 8.12.2018 19:37 Etiketler: Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor







