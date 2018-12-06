Trabzonspor Barcelona'ya solladı!
06 Aralık 2018, Perşembe
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'ya solladı!

Trabzonspor Barcelona'ya solladı!

Bordo-mavili ekip, ‘ortalama pas boyu en kısa’ takım listesinde 8. sırada yer alarak, ve ’i geride bıraktı.

Son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken farklı bir istatistikte Avrupa'da ilk 10'a girdi. Futbol İstatistik Merkezi'nin yayınladığı bilgilere göre bordo-mavililer "ortalama pas boyu en kısa" takım listesinde 8'inci sırada yer aldı. İngiliz devi 'nin 14.76 metre ile zirvede olduğu kategoride Trabzonspor 15.84 metre ile 8'inciliği elinde bulunduruyor. Fırtına, 'kısa pas uzmanı' ve gibi devlerin önünde yer aldı.

  1. 6.12.2018
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