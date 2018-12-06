Son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken Trabzonspor farklı bir istatistikte Avrupa'da ilk 10'a girdi. Futbol İstatistik Merkezi'nin yayınladığı bilgilere göre bordo-mavililer "ortalama pas boyu en kısa" takım listesinde 8'inci sırada yer aldı. İngiliz devi Chelsea'nin 14.76 metre ile zirvede olduğu kategoride Trabzonspor 15.84 metre ile 8'inciliği elinde bulunduruyor. Fırtına, 'kısa pas uzmanı' Barcelona ve Atletico Madrid gibi devlerin önünde yer aldı.