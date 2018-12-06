Trabzonspor Barcelona'ya solladı!
Bordo-mavili ekip, ‘ortalama pas boyu en kısa’ takım listesinde 8. sırada yer alarak, Barcelona ve Atletico Madrid’i geride bıraktı.
Son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken Trabzonspor farklı bir istatistikte Avrupa'da ilk 10'a girdi. Futbol İstatistik Merkezi'nin yayınladığı bilgilere göre bordo-mavililer "ortalama pas boyu en kısa" takım listesinde 8'inci sırada yer aldı. İngiliz devi Chelsea'nin 14.76 metre ile zirvede olduğu kategoride Trabzonspor 15.84 metre ile 8'inciliği elinde bulunduruyor. Fırtına, 'kısa pas uzmanı' Barcelona ve Atletico Madrid gibi devlerin önünde yer aldı.
- 6.12.2018
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Novak: “Beklentim iki kulvarda da şampiyonluk yaşayabilmek”
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal fazla uçmanın anlamı yok da trabzon iyidir biz oluruz lig şampiyonu kupayı da trabzon alsın.ligde de ilk 3 e girer.
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Tolgay Arslan'ın yerine Yaya Toure
Toplam 2
Yorum
Nirvana Ne işi var 36 yaşında adamın Beşiktaşda?
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Orkun Kökçü kapışması
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal bize bunlarla gelsin yönetim burak yılmazla değil.love,larin,roco ile devre arası babel,atiba,pepe,adriano,tolga,pektemek ile sezon sonu ved
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