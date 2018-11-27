2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Trabzonspor'un, geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarka Süper Lig ekiplerinden Midtjylland’dan transfer ettiği Çek futbolcu Filip Novak, 2018 yılında Spor Toto Süper Lig’de attığı 6 golle en golcü savunma oyuncusu oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 13'ncü haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başaran Trabzonspor'da, müsabakanın ilk golünü atan Filip Novak galibiyette önemli rol oynadı. Birçok gol pozisyonuna girmesine rağmen bunlardan sadece birini değerlendiren Çek oyuncu, 2018 yılında attığı 6 golle, yılın en çok atan savunma oyuncusu oldu. Novak'ı, Beşiktaş'lı defans Pepe ve Akhisarspor'un savunma oyuncusu Mustafa Yumlu 4 golle takip ederken Antalyaspor'un savunma oyuncusu Angelo Diego da rakip kaleye 3 gol atarken kendi kalesine ise 1 gol attı.
BUGÜNE KADAR 35 GOL ATTI
Trabzonspor'un Çek savunma oyuncusu ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda 15 gol atarken, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giydiği 3 sezonda ise 14 gol attı. 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise 6 gol kaydetti.
- 27.11.2018 11:09
- Güncelleme: 27.11.2018 11:44
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Fenerbahçe'de Andre Ayew'in parmağında kırık tespit edildi
Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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