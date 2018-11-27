2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
27 Kasım 2018, Salı
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2018 yılının en golcü savunmacısı

2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak

'un, geçtiğimiz sezonun devre arasında Süper Lig ekiplerinden Midtjylland’dan transfer ettiği Çek futbolcu , 2018 yılında ’de attığı 6 golle en golcü savunma oyuncusu oldu.

'in 13'ncü haftasında sahasında 'yi 2-1 mağlup etmeyi başaran 'da, müsabakanın ilk golünü atan galibiyette önemli rol oynadı. Birçok gol pozisyonuna girmesine rağmen bunlardan sadece birini değerlendiren Çek oyuncu, 2018 yılında attığı 6 golle, yılın en çok atan savunma oyuncusu oldu. Novak'ı, 'lı defans ve Akhisarspor'un savunma oyuncusu 4 golle takip ederken 'un savunma oyuncusu Angelo Diego da rakip kaleye 3 gol atarken kendi kalesine ise 1 gol attı.

BUGÜNE KADAR 35 GOL ATTI
Trabzonspor'un Çek savunma oyuncusu ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda 15 gol atarken, 'nın Midtjylland takımında forma giydiği 3 sezonda ise 14 gol attı. 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise 6 gol kaydetti.

  1. 27.11.2018 11:09
  2. Güncelleme: 27.11.2018 11:44
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