Trabzonspor evinin kralı!
Trabzonspor, ilk 12 haftada iç sahada gösterdiği başarılı performansı devam ettirerek pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe’yi yenmek istiyor.
Süper Lig'de ilk 12 haftada 4'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Trabzonspor, en çok puanı evinde oynadığı karşılaşmalarda topladı. Dış sahada oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 3 kez kayberek 13 puan yitiren bordo- mavililer, iç sahada ise 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti ve sadece 1 kez yenildi. Trabzonspor buna karşılık evinde 11 puan toplarken, 7 puan kaybı yaşadı. İç sahada toplanan puanlara göre bordo-mavililer sıralamada 7'nci sırada bulunurken, dış sahada topladığı 5 puanla 11'inci sırada yer aldı. Fırtına, iç saha avantajını kullanmak istiyor.
İÇERiDE 13 DIŞARIDA 6 GOL ATTI
Fırtına, attığı ve yediği gol bakımından iç sahada daha başarılı bir performans ortaya koydu. Evinde 6 maçta 13 gol kaydedip, kalesinde 6 gol gören bordo-mavililer, dış sahada 6 maçta attığı 6 gole karşılık 12 gol yedi. Trabzonspor ligde 19 golün 13'ünü evinde kaydederken, kalesinde gördüğü 18 golün 12'sini ise deplasmanda yedi.
- 21.11.2018
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Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 2
Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
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