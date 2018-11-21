Trabzonspor evinin kralı!

Süper Lig'de ilk 12 haftada 4'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Trabzonspor, en çok puanı evinde oynadığı karşılaşmalarda topladı. Dış sahada oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 3 kez kayberek 13 puan yitiren bordo- mavililer, iç sahada ise 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti ve sadece 1 kez yenildi. Trabzonspor buna karşılık evinde 11 puan toplarken, 7 puan kaybı yaşadı. İç sahada toplanan puanlara göre bordo-mavililer sıralamada 7'nci sırada bulunurken, dış sahada topladığı 5 puanla 11'inci sırada yer aldı. Fırtına, iç saha avantajını kullanmak istiyor.

İÇERiDE 13 DIŞARIDA 6 GOL ATTI



Fırtına, attığı ve yediği gol bakımından iç sahada daha başarılı bir performans ortaya koydu. Evinde 6 maçta 13 gol kaydedip, kalesinde 6 gol gören bordo-mavililer, dış sahada 6 maçta attığı 6 gole karşılık 12 gol yedi. Trabzonspor ligde 19 golün 13'ünü evinde kaydederken, kalesinde gördüğü 18 golün 12'sini ise deplasmanda yedi.