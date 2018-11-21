Trabzonspor evinin kralı!
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    evinin kralı!

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> evinin kralı!

    , ilk 12 haftada iç sahada gösterdiği başarılı performansı devam ettirerek pazar günü ezeli rakibi ’yi yenmek istiyor.

    Süper Lig'de ilk 12 haftada 4'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti bulunan , en çok puanı evinde oynadığı karşılaşmalarda topladı. Dış sahada oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 3 kez kayberek 13 puan yitiren bordo- mavililer, iç sahada ise 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti ve sadece 1 kez yenildi. buna karşılık evinde 11 puan toplarken, 7 puan kaybı yaşadı. İç sahada toplanan puanlara göre bordo-mavililer sıralamada 7'nci sırada bulunurken, dış sahada topladığı 5 puanla 11'inci sırada yer aldı. Fırtına, iç saha avantajını kullanmak istiyor.

    İÇERiDE 13 DIŞARIDA 6 GOL ATTI

    Fırtına, attığı ve yediği gol bakımından iç sahada daha başarılı bir performans ortaya koydu. Evinde 6 maçta 13 gol kaydedip, kalesinde 6 gol gören bordo-mavililer, dış sahada 6 maçta attığı 6 gole karşılık 12 gol yedi. Trabzonspor ligde 19 golün 13'ünü evinde kaydederken, kalesinde gördüğü 18 golün 12'sini ise deplasmanda yedi.

    1. 21.11.2018
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