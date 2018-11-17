Türk futboluna kaleci ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet eden spor adamı Metin Türel, 83 yaşında vefat etti.



Galatasaray ve İstanbulspor'da futbol oynayan, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulübün teknik direktörlüğünü yapan tecrübeli futbol adamı Metin Türel, 1977-1978 arasında A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştırmıştı.