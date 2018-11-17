Metin Türel hayatını kaybetti – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    hayatını kaybetti

    <a href="/index/metin-turel?id=d3993005-5c8c-4d73-a12d-52449926f459" class="" rel="tag">Metin Türel</a> hayatını kaybetti

    Türk futboluna kaleci ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet eden spor adamı (83), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Türk futboluna kaleci ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet eden spor adamı , 83 yaşında vefat etti.

    ve İstanbulspor'da futbol oynayan, ve başta olmak üzere birçok kulübün teknik direktörlüğünü yapan tecrübeli futbol adamı , 1977-1978 arasında A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştırmıştı.

    1. 17.11.2018 10:01
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