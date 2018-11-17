Metin Türel hayatını kaybetti
Türk futboluna kaleci ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet eden spor adamı Metin Türel (83), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Türk futboluna kaleci ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet eden spor adamı Metin Türel, 83 yaşında vefat etti.
Galatasaray ve İstanbulspor'da futbol oynayan, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulübün teknik direktörlüğünü yapan tecrübeli futbol adamı Metin Türel, 1977-1978 arasında A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştırmıştı.
- 17.11.2018 10:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Metin Türel hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.