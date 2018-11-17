Metin Türel için saygı duruşu yapılacak – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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HEPSİ
    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    için saygı duruşu yapılacak

    Metin Türel için saygı duruşu yapılacak

    Türk futbolunun duayen isimlerinden 'in vefatı nedeniyle 2. ve 3. Lig'de bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarda saygı duruşunda bulunulacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan () yapılan açıklamada, 83 yaşında hayatını kaybeden Türel için bu hafta profesyonel liglerde oynanacak karşılaşmalardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.

    1. 17.11.2018 14:12
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