Metin Türel için saygı duruşu yapılacak
Türk futbolunun duayen isimlerinden Metin Türel'in vefatı nedeniyle TFF 2. ve 3. Lig'de bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarda saygı duruşunda bulunulacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 83 yaşında hayatını kaybeden Türel için bu hafta profesyonel liglerde oynanacak karşılaşmalardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.
- 17.11.2018 14:12
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