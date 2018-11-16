Teknik ekip de ceza ödeyecek
Malatyaspor yenilgisi sonrası Onur ile Burak kadro dışı bırakılmış, takımdaki tüm futbolcular da 100’er bin TL para cezasına çarptırmıştı.
Malatyaspor yenilgisi sonrası Onur ile Burak kadro dışı bırakılmış, takımdaki tüm futbolcular da 100'er bin TL para cezasına çarptırmıştı. Bu cezadan teknik ekip de nasibini aldı. Ünal Karaman başta olmak üzere kulüpte çalışan masör dahil galibiyetten prim alan herkesin kazancı oranında ceza ödeyeceği ifade edildi.
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