Teknik ekip de ceza ödeyecek – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ekip de ceza ödeyecek

    Teknik ekip de ceza ödeyecek

    Malatyaspor yenilgisi sonrası Onur ile Burak bırakılmış, takımdaki tüm futbolcular da 100’er bin TL para cezasına çarptırmıştı.

    Malatyaspor yenilgisi sonrası Onur ile Burak bırakılmış, takımdaki tüm futbolcular da 100'er bin TL para cezasına çarptırmıştı. Bu cezadan ekip de nasibini aldı. başta olmak üzere kulüpte çalışan masör dahil galibiyetten prim alan herkesin kazancı oranında ceza ödeyeceği ifade edildi.

    1. 16.11.2018
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