Bongonda ayın yıldızı – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    ayın yıldızı

    <a href="/index/bongonda?id=be445536-f79a-4297-ba47-95d192449ac9" class="" rel="tag">Bongonda</a> ayın yıldızı

    'da forma şansı bulamayınca ülkesi Belçika’ya dönen Theo , Zulte Waregem’de ayın futbolcusu seçildi.

    22 yaşındaki oyuncu 11 maçta 3 gol atarken, 4 de asist gerçekleştirdi. , 6 kez giydiği bordo-mavili forma ile 2 gol atmıştı.
    1. 15.11.2018
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