Göreve hazırım – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Göreve hazırım

    Göreve hazırım

    Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme, ’dan forma bekliyor.

    Karadeniz ekibindeki kariyerine hızlı bir başlangıç yapan ve G.Saray derbisinde 2 gol atıp, 1 de asist yapan 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncu son süreçte yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Bugün forma giymesi beklenen tecrübeli futbolcu, "Malatyaspor'yenerek yeniden bir çıkış yakalamamız gerek. Hazırım ve oynarsam en iyisini yaparım" dedi.
    1. 9.11.2018
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