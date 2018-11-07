Anthony Nwakaeme formasını özledi
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme formasını özledi
Spor Toto Süper Ligin 4. haftasında Galatasaray ile oynanan ve bordo-mavililerin 4-0 üstünlüğü ile sona eren maçta 2 gol ve bir asist yaparak yıldızlaşan Nwakaeme, tarihi maçın ardından kayıplara karıştı. Ligde oynadığı 4 maçta 189 dakika sahada kalan Nijeryalı oyuncu, bordo-mavililerin 1-0 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor maçında ilk on birde başlasa da teknik direktör Ünal Karaman tarafından 64. dakikada oyundan alınmıştı. Trabzonspor'un evinde oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu Göztepe maçına ise sonradan girerek 17 dakika sahada kalan Nwakaeme, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maç öncesi sakatlanarak kadrodan çıkartılmıştı. Kas yaralanması nedeniyle 10 gün takımdan ayrı kalan oyuncu yaklaşık 50 gündür bordo-mavili formaya hasret.
Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı beraberliklerle sıkıntılı günler geçiren ve zirve yarışının uzağına düşen bordo-mavililer Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Antrenmanlardaki hırsı ve temposuyla teknik direktör Ünal Karaman'ın gözüne yeniden girmeyi hedefleyen Nijeryalı oyuncu, zor günler geçiren takımına futboluyla katkı vermek isterken, uzak kaldığı formasına ise yeniden kavuşmayı hedefliyor.
- 7.11.2018 13:34
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Anthony Nwakaeme formasını özledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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