Anthony Nwakaeme formasını özledi
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    formasını özledi

    <a href="/index/anthony-nwakaeme?id=afaa6264-ff7f-41c0-b2f7-56495aab4f83" class="" rel="tag">Anthony Nwakaeme</a> formasını özledi

    'un oyuncusu formasını özledi

    Süper Ligin 4. haftasında ile oynanan ve bordo-mavililerin 4-0 üstünlüğü ile sona eren maçta 2 gol ve bir asist yaparak yıldızlaşan Nwakaeme, tarihi maçın ardından kayıplara karıştı. Ligde oynadığı 4 maçta 189 dakika sahada kalan oyuncu, bordo-mavililerin 1-0 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor maçında ilk on birde başlasa da tarafından 64. dakikada oyundan alınmıştı. 'un evinde oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu maçına ise sonradan girerek 17 dakika sahada kalan Nwakaeme, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maç öncesi sakatlanarak kadrodan çıkartılmıştı. Kas yaralanması nedeniyle 10 gün takımdan ayrı kalan oyuncu yaklaşık 50 gündür bordo-mavili formaya hasret.

    Süper Lig'de üst üste aldığı beraberliklerle sıkıntılı günler geçiren ve zirve yarışının uzağına düşen bordo-mavililer Evkur ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Antrenmanlardaki hırsı ve temposuyla 'ın gözüne yeniden girmeyi hedefleyen oyuncu, zor günler geçiren takımına futboluyla katkı vermek isterken, uzak kaldığı formasına ise yeniden kavuşmayı hedefliyor.

    1. 7.11.2018 13:34
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