5 günde 6 puan – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    5 günde 6 puan

    5 günde 6 puan

    Bordo-mavili takım 5 gün içinde çıkacakları mücadelelerde Bursaspor ve Malatyaspor’u mağlup etmekten başka bir şey düşünmüyor

    Kasımpaşa ve Akhisar galibiyetleriyle havaya giren 'un hızını milli ara kesmişti. Bordo-mavililer ara dönüşünde galibiyet serisini sürdüremedi, Erzurum ile evinde 0-0, geçen hafta da Antalya'da 1-1 berabere kalmıştı. Karadeniz ekibi üst sıralardaki ekiplerin de kayıplar yaşadığı dönemde fırsatı kullanamamıştı. İki hafta sonra lige bir kez daha milli maçlar nedeniyle ara verilecek. Fırtına kayıplarını bu süreçte oynayacakları iki karşılaşmada telafi etmek istiyor.
    1. 31.10.2018
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