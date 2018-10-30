Fırsatlar kaçtı – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Fırsatlar kaçtı

    Fırsatlar kaçtı

    Fırtına; G.Saray, Beşiktaş ve Kasımpaşa’nın kazanamadığı iki haftada Erzurumspor ve Antalya’yı yenemedi, zirveye

    SÜPER Lig'de son iki haftada aldığı iki beraberlikle 4 puan kaybeden , eline geçen fırsatları değerlendiremedi ve zirvenin 6 puan gerisinde yer aldı. Kendisinden üst sırada bulunan Galatasaray ile Beşiktaş'ın puan kaybettiği 9'uncu haftada sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, üst sırada yer alan Kasımpaşa ve Galatasaray'ın takıldığı 10'uncu haftada ise Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak bir kez daha taraftarını üzdü.

    POTANSİYEL VAR
    AYRICA bordo-mavili takımın iki maçta kaybedilen dört puanla zirve yarışında önemli bir yara alması teknik direktör 'ın moralini bozdu. Bu konuda oyuncularıyla bir görüşme yapan 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Lige baktığınızda ben üzülüyorum, siz üzülmüyor musunuz? Çok daha iyi olmamız gerekiyor. Sizin bu potansiyeliniz var" vurgusu yaptı. Çok önemli fırsatlar kaçırdıklarını belirten Karaman'a, talebelerinin, "Yeni bir ivme ile telafi edeceğiz. Rakiplerimiz yine kaybedecek" dediği belirtildi.

    Yunus Emre SEL
    1. 30.10.2018
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