Fırsatlar kaçtı
Fırtına; G.Saray, Beşiktaş ve Kasımpaşa’nın kazanamadığı iki haftada Erzurumspor ve Antalya’yı yenemedi, zirveye
POTANSİYEL VAR
AYRICA bordo-mavili takımın iki maçta kaybedilen dört puanla zirve yarışında önemli bir yara alması teknik direktör Ünal Karaman'ın moralini bozdu. Bu konuda oyuncularıyla bir görüşme yapan 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Lige baktığınızda ben üzülüyorum, siz üzülmüyor musunuz? Çok daha iyi olmamız gerekiyor. Sizin bu potansiyeliniz var" vurgusu yaptı. Çok önemli fırsatlar kaçırdıklarını belirten Karaman'a, talebelerinin, "Yeni bir ivme ile telafi edeceğiz. Rakiplerimiz yine kaybedecek" dediği belirtildi.
Yunus Emre SEL
- 30.10.2018
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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