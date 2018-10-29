Burak, penaltı pozisyonunun hakem tarafından izlenmemesine tepki gösterdi. Golcü oyuncu, "Uygulanmayacaksa VAR sistemini niye kullanıyoruz. Benim sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Yazık günah, iki puanımız gitti. Ama Burak var diye çok konuşulmaz bu pozisyon" dedi.