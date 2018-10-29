"Sabaha kadar hiç uyumadım" – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    " kadar hiç uyumadım"

    "<a href="/index/sabaha?id=ce4eab62-fd3d-42f9-a1a7-4522b087b0ba" class="" rel="tag">Sabaha</a> kadar hiç uyumadım"

    , penaltı pozisyonunun hakem tarafından izlenmemesine tepki gösterdi.

    , penaltı pozisyonunun hakem tarafından izlenmemesine tepki gösterdi. Golcü oyuncu, "Uygulanmayacaksa VAR sistemini niye kullanıyoruz. Benim kadar gözüme uyku girmedi. Yazık günah, iki puanımız gitti. Ama var diye çok konuşulmaz bu pozisyon" dedi.

    1. 29.10.2018
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