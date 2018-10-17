Trabzonspor, U21 ile hazırlık maçını farklı kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün U21 takımı ile oynadığı çift kale maçla hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada A takım Arda, Zeki, Batuhan, Hüseyin, Semih, Hasan Batuhan, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Murat Cem, Olcay, Nwakaeme ve Ekuban, U21 takımı Oğuzhan, Miraçcan, Ali Osman, Doğukan, Mustafa, Tunahan, Sertan, Hüseyin, Koray, Kerem ve Eyüphan 11'i ile sahaya çıktı. Trabzonspor'da ikinci yarıda ise Nwakaeme yerini sakatlığının ardından takıma geri dönen Ibanez'e bıraktı. 35'şer dakikadan iki devre şeklinde oynanan karşılaşmayı A takım Ekuban, Murat Cem (2), Abdülkadir Parmak, Zeki ve Yusuf'un golleriyle 6-0 kazandı.
ÖZKAN SÜMER DE MAÇI İZLEDİ?
Trabzonspor'da geçtiğimiz aylarda Trabzonspor'da Genel Koordinatörlük görevinden ayrılan Özkan Sümer de U21 ile oynanan hazırlık maçını takip etti. Sümer, maçı teknik direktör Ünal Karaman ile birlikte izlerken, ikilinin sık sık sohbet ettikleri görüldü.
6 İSİM ÖZEL PROGRAM DAHİLİNDE ÇALIŞTI
Bu arada Trabzonspor'da U21 ile hazırlık maçı kadrosunda yer almayan Toure, Pereira, Sosa, Rodallega, Burak ve Onur ise özel program dahilinde antrenman yaptı.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Öte yandan hazırlık maçına taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Antrenman sahasının tribünlerini tamamen dolduran taraftarlar, Büyükşehir Belediye Erzurum maçı öncesi futbolculara moral verdi.
- 17.10.2018 17:38
-
İddianame kabul edildi; Arda Turan 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak
Toplam 1
Yorum
Bence Önce Sezer Öztürk ve Gökhan Töre simdi Arda Turan gece kulüplerde ne isleri Var ? Kendileri Suclu Belali yere gitme !
-
Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 5
Yorum
Başar Y. Okuduğum en güzel haber . Darısı zeki yavru gibi futbolcuların başına:)
-
Taraftarlar kaçıyor
Toplam 1
Yorum
mıstık bizim q7 miz var başka yıldıza gerek yok
Trabzonspor, U21 ile hazırlık maçını farklı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.