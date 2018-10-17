Wenger, Mesut Özil'in milli takıma dönmesini istiyor
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Wenger, 'in milli takıma dönmesini istiyor

    Wenger, <a href="/index/mesut-ozil?id=419a18c6-afc6-4a44-8dd8-b4d93716f6c7" class="" rel="tag">Mesut Özil</a>'in milli takıma dönmesini istiyor

    Fransız teknik direktör Wenger: "'nın 'e ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 'ün milli takıma dönmesi için onu ikna edeceğini umuyorum"

    Fransız teknik direktör , Alman futbolcu 'in ırkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle bıraktığı Milli Takımı'na dönmesi gerektiğini savundu.

    Wenger, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, 'da birlikte çalıştığı 'in değerli bir futbolcu olduğunu belirterek "'nın Mesut Özil'e ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 'ün milli takıma dönmesi için onu ikna edeceğini umuyorum. O harika bir oyuncu ve 'nda da kötü değildi." ifadesini kullandı.

    Futbolcuların her an hazır olması gerektiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Mesut Özil'in milli takımdan ayrılması hoşuma gitmedi. Bir futbolcunun veya Avrupa Şampiyonası'nda oynamayacağını bilmesi, motivasyon kaybı oluşturur. Milli takımda oynamadığı takdirde tam anlamıyla hazır olamaz." şeklinde konuştu.

    Öte yandan 'daki görevinden ayrıldıktan sonra yeterince dinlendiğini ifade eden Wenger, kendini hazır hissettiğini ve ocak ayında bir takım çalıştırmaya sıcak baktığını belirtti.

    Almanya Milli Takımı, 30 yaşındaki Mesut'un ayrılmasının ardından çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda Peru'yu 2-1 yenen ve Hollanda'ya 3-0 kaybeden Almanlar, evinde 0-0 berabere kaldığı Fransa'ya deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu.

    Alman oyuncular Mesut Özil ve 'ın yanı sıra 'de forma giyen milli futbolcu , mayıs ayında bir etkinlik çerçevesinde Cumhurbaşkanı ile 'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

    Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve 'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ile eleştiriler yapılmış ve Mesut Özil, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Mesut Özil, açıklamasında Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'i doğrudan eleştirmişti.

    1. 17.10.2018 16:45
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