34’lük savaşçı Joao Pereira – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    34’lük savaşçı

    34’lük savaşçı Joao Pereira

    Akhisar maçının ardından verilen milli arada bazı oyuncular ülkelerine, bazıları memleketine bazıları da milli takıma giderken, Pereira ise ailesiyle 'da kalmayı tercih etti.

    İzin gününde bile idmanlarını aksatmayan 34 yaşındaki sağ bek, mesleğine gösterdiği saygı ile büyük taktir topluyor. Hatırlanacağı üzere Pereira, Akhisar galibiyetinde iki asist yaparak başrol oynamıştı.

    DEFANS DEĞİŞTİ SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
    Geçen sezon savunmada yaşanan basit hatalar nedeniyle birçok puan kaybeden bordo-mavililer, yenilediği savunma hattıyla bu sorunu çözdü. Durica, Tomas Hubocan, Uğur ve Mas ile yollarını ayıran Fırtına, bu isimlerin yerini Novak, Toure ve Hosseini ile doldurdu. Geride bıraktığımız sezonda ilk 8 haftada kalesinde 21 gol gören , bu sezon aynı periyotta yalnızca 11 gol yedi.
    1. 12.10.2018
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