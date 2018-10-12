34’lük savaşçı Joao Pereira
Akhisar maçının ardından verilen milli arada bazı oyuncular ülkelerine, bazıları memleketine bazıları da milli takıma giderken, Pereira ise ailesiyle Trabzon'da kalmayı tercih etti.
DEFANS DEĞİŞTİ SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
Geçen sezon savunmada yaşanan basit hatalar nedeniyle birçok puan kaybeden bordo-mavililer, yenilediği savunma hattıyla bu sorunu çözdü. Durica, Tomas Hubocan, Uğur ve Mas ile yollarını ayıran Fırtına, bu isimlerin yerini Novak, Toure ve Hosseini ile doldurdu. Geride bıraktığımız sezonda ilk 8 haftada kalesinde 21 gol gören Trabzonspor, bu sezon aynı periyotta yalnızca 11 gol yedi.
- 12.10.2018
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
komik tarafsız olmak gerekirse berkay da sütten çıkmış ak kaşık deği yani. Hani bir zamanlar caner olayı ve sonuç keser döner sap döner gün gelir.
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Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
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Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
34’lük savaşçı Joao Pereira haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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