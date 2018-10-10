Trabzonspor'un savunması güven veriyor
Geçen sezon savunmada yaşanan basit hatalar nedeniyle birçok maç kaybeden Trabzonspor, sezon başında yenilediği savunma hattıyla güven veriyor. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon ilk 8 haftada kalesinde 21 gol görürken, bu sezon ise aynı haftada 11 gol gördü.
Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezonun ilk 8 haftasında oynadığı maçlarda 21 gol kalesinde gördü. Söz konusu gollerin 12'sini kendi evinde 9'unu ise dış sahada gördü. Bordo-mavililer, bu sezon ise söz konusu haftalarda kalesinde 11 gol gördü. Bu gollerin 5'ni evinde 6'sını ise deplasmanda oynadığı maçlarda gördü.
ARA TRANSFERDE STOPER ÖNCELİK
Trabzonspor, ara transfer döneminde ise önceliğini bu bölgeye verecek. Uzun lig maratonu düşünüldüğünde yaşanması muhtemel sakatlıklar nedeniyle bu bölgede sıkıntı yaşamak istemeyen bordo-mavililer, 4 Ocak 2019'da başlayıp 31 Ocak 2019'da sona erecek olan kış transfer döneminde bu bölge üzerine yoğunlaşmış durumda. Bordo-mavililerin izleme komitesi yaz transfer döneminde sergilediği performansı kış transfer döneminde de sergilemek için araştırmalarını geniş çaplı sürdürüyor. Düşük maliyetli takıma hemen adapte olabilecek oyuncular üzerinde duran komite, belirlediği isimler üzerinde şartları oluşturarak yönetime sunacak.
- 10.10.2018 10:21
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Beşiktaş'ta Giroud sürprizi!
Toplam 3
Yorum
BJK'li yine 32 yasindaki adama talip olduk... takimi gençlestirmekten, ekol yapmaktan anladiklari bu olsa gerek...
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Beşiktaş'ta Giroud sürprizi!
Toplam 3
Yorum
savaş bu isim BJK uyar.
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Arda Turan geri sayımda
Toplam 1
Yorum
Taraftar Biz beklemiyoruz... usulsuz insan usulsuz isler.. Basaksehir'e yakisir !
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