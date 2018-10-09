Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Akhisarspor engelini net bir skorla 3-1 geçen bordo-mavili takım üst üste aldığı 2 galibiyetle yeniden iddialı konuma geldi. Ligin dördüncü haftasındaki Galatasaray galibiyetinin ardından üst üste iki karşılaşmayı kaybeden; ardından ise üst üste iki maç kazanan bordo-mavililer, lider G.Saray ile puan farkını korurken 5 rakibini solladı. Haftaya 10. sırada giren Trabzonspor, üst sıralardaki takımların puan kaybetmesiyle bir anda 5 basamak yükselerek 13 puanla 5. sırada kendine yer buldu.



Trabzonspor, Akhisar'da aldığı galibiyetle ilk 8 haftalar baz alındığında son 5 sezonun en iyi performansını ortaya koydu. Geride kalan 4 sezonda ilk 8 haftalar itibariyle en iyi derece olarak 10'unculuğa kadar yükselen bordo-mavililer bu sezon elde ettiği puanlarla uzun bir aradan sonra ilk 5 içerisinde yer aldı. Bordo-mavililer, 8. haftalar sonunda, 2017-2018 sezonunda 9 puanla 11., 2016-2017'de 10 puanla 10., 2015-2016'da 10 puanla 11. ve 2014-2015'te ise 9 puanla 12. sırada yer almıştı. Karadeniz ekibi bu yıl kötü gidişatı bitirdi



GURUR DUYUYORUM

Galibiyet sonrası oyuncular, annesi vefat eden ve bu nedenle Akhisar'da takımın başında yer alamayan teknik direktör Ünal Karaman'ı aradı. Futbolcular galibiyeti deneyimli teknik adama armağan ederek, "Acı anınızda yanınızda olamadığımız için üzgünüz. Ama en azından bir tebessüm verebildiysek ne mutlu bize" diyerek teselli etmeye çalıştı. 52 yaşındaki hocanın da oyuncularına çok zor bir gün geçirdiğini söyleyerek, "İnanıyorum ki böyle devam ettiğimiz sürece ligde daha iyi yerlere geleceğiz. Sizinle gurur duyuyorum. Böyle devam etmenizi istiyorum" dediği dile getirildi.

FRİKİK KRALI!

Akhisar deplasmanında attığı golle 872 gün sonra bu sevinci yeniden yaşayan Jose Sosa, uzun süreli gol hasretine son verdi. Tangocu ayrıca attığı frikik golüyle 2014- 15'in başından bu yana Süper Lig'de frikikten en fazla gol atanlar listesinde birinci sıraya yerleşti. 33 yaşındaki Arjantinli (6), 5'er golü bulunan Talisca ve Mehmet Ekici'yi geçerek zirvede yer aldı. Bu arada uzun zaman sonra gol attığı için büyük mutluluk yaşayan Sosa'yı arkadaşları tebrik etti. Akhisar deplasmanında attığı golle 872 gün sonra bu sevinci yeniden yaşayan Jose Sosa, uzun süreli gol hasretine son verdi. Tangocu ayrıca attığı frikik golüyle 2014- 15'in başından bu yana Süper Lig'de frikikten en fazla gol atanlar listesinde birinci sıraya yerleşti. 33 yaşındaki Arjantinli (6), 5'er golü bulunan Talisca ve Mehmet Ekici'yi geçerek zirvede yer aldı. Bu arada uzun zaman sonra gol attığı için büyük mutluluk yaşayan Sosa'yı arkadaşları tebrik etti.