Ünal Karaman: "Enerjinizi doğru kullanın, israf yapmayın"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyuncularından enerjilerini sahada iyi kullanarak israf yapmamalarını istedi.
"Enerjinizi israf etmeyin"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise antrenmanlarda oyuncularını uyarıyor. Deneyimli teknik adam, futbolcularına tecrübelerini aktarırken, motivasyonu da elden bırakmıyor. Rakibe hücum şansı vermemeleri gerektiğini vurgulayan Karaman, "Enerjinizi hücum bölgesi içerisinde kullanmanız gerekiyor. Gereksiz enerji kaybını ileride top kaptırınca geriye gelmekte yapıyoruz. Boşa akıtılan su gibi boşa yakılan elektrik gibi. Alanyaspor maçında yaptık. Göztepe maçında yaptık. Yapmayın. O enerjiyi önde doğru hamleler için kullanın "diyerek ikazlarda bulundu.
Rakiple mesafelerini iyi korumaları gerektiğini anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Rakibi geçirmeyin. Bire birde geçiliyorsan anla ki başka bir yerde sıkıntı var. Senin oyundan düşmen demek rakibin daha fazla oyuncuyla bizi yakalaması demek" şeklinde oyuncularını uyardı.
- 5.10.2018 11:20
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Alişan'dan Comolli'ye tepki!
Toplam 4
Yorum
düşünen Türkücüden futbol yorumcusu olmaz. Herkes bildiği işi yapsın. Milletin işine biraz saygı gösterin. Bu üslubu utanmadan nasıl kullanır insan.
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Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 3
Yorum
savaş BJK li futbolcular ayağında çok top tutuyor.Malmöyü ciddiye almadıkları için bu oldu.Ciddiye alınsaydı Maça Lens,Töre,Necip ile başlanmazdı.
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Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 3
Yorum
savaş Yenilginin sorumlusu şenoldur.Lens,Töre,Necipin ne işi var.Hele Lensten hala ne bekliyor.Gökhan çok önce çıkmalıydı.Sonrada caner çıkmalıydı
Ünal Karaman: "Enerjinizi doğru kullanın, israf yapmayın" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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