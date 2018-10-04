Trabzonspor, Kucka'ya tazminat ödemekten kurtuldu
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    , Kucka'ya tazminat ödemekten kurtuldu

    Trabzonspor, Kucka'ya tazminat ödemekten kurtuldu

    , Slovak futbolcusu 'ya 56 milyon 172 bin tazminatı ödemek zorunda kalmaktan kurtuldu.

    Büyük bir ekonomik sorunla karşı karşıya kalan , 56 milyon 172 bin tazminat ödemek zorunda kalmaktan son anda kurtuldu. Bordo-mavili kulübü alacaklarından ötürü 'ya şikayet eden Slovak futbolcu , hem serbest kalacaktı hem de sözleşmesi gereği ekibinden 8 milyon Euro (56 milyon 172 bin TL) tazminat alma hakkı elde edecekti.


    Trabzonspor, Kucka'ya 970 bin Euro (6 Milyon 800 Bin TL) ödeyerek, hem oyuncunun serbest kalmasını önledi hem de 8 Milyon Euro (56 milyon 172 bin TL) tazminat ödemek zorunda olmaktan kurtuldu. Oyuncunun sözleşmesinde yer alan madde gereği, alacaklarının zamanında ödenmemesi durumunda 8 milyon Euro'luk bir tazminat maddesi bulunuyor'

    1. 4.10.2018 11:28
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