Trabzonspor, Kucka'ya tazminat ödemekten kurtuldu
Trabzonspor, Slovak futbolcusu Juraj Kucka'ya 56 milyon 172 bin TL tazminatı ödemek zorunda kalmaktan kurtuldu.
Büyük bir ekonomik sorunla karşı karşıya kalan Trabzonspor, 56 milyon 172 bin TL tazminat ödemek zorunda kalmaktan son anda kurtuldu. Bordo-mavili kulübü alacaklarından ötürü FIFA'ya şikayet eden Slovak futbolcu Juraj Kucka, hem serbest kalacaktı hem de sözleşmesi gereği Karadeniz ekibinden 8 milyon Euro (56 milyon 172 bin TL) tazminat alma hakkı elde edecekti.
Trabzonspor, Kucka'ya 970 bin Euro (6 Milyon 800 Bin TL) ödeyerek, hem oyuncunun serbest kalmasını önledi hem de 8 Milyon Euro (56 milyon 172 bin TL) tazminat ödemek zorunda olmaktan kurtuldu. Oyuncunun sözleşmesinde yer alan madde gereği, alacaklarının zamanında ödenmemesi durumunda 8 milyon Euro'luk bir tazminat maddesi bulunuyor'
- 4.10.2018 11:28
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Penaltı isyanı!
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taraftar Ülkemizdeki G.S düşmanları kına yakmışlardır
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
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Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
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1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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