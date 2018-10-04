Galatasaray maçında kim nasıl oynadı? - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Galatasaray maçında kim nasıl oynadı?

    Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Porto'ya 1-0 kaybettiği maçın oyuncu puanlarını sizin için değerlendirdik.
    4 Ekim 2018 Perşembe, 10:30:32 Güncelleme: 10:43:17
    Galatasaray maçında kim nasıl oynadı?
    • 1
    • 14
    Galatasaray maçında kim nasıl oynadı?

    Fernando Muslera - 7/10 | Galatasaray adına sahanın en iyisiydi. Yaptığı 2 net kurtarış ile sarı kırmızılı ekibi oyunda tuttu. Yediği golde hatası yoktu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray maçında kim nasıl oynadı?
    • 2
    • 14
    Galatasaray maçında kim nasıl oynadı?

    Martin Linnes - 6.6/10 | Elinden gelen her şeyi sahaya yansıttı. Savunma da görevlerini eksiksiz yerine getirdiği gibi hücumda da takımı adına fırsatlar yarattı.

    Galatasaray maçında kim nasıl oynadı?
    • 3
    • 14
    Galatasaray maçında kim nasıl oynadı?

    Maicon - 7/10 | Galatasaray savunmasının en sağlam ismiydi. Yenilen golde yanlış eşleşmeden dolayı Marega'ya rahat bir kafa vuruşu yaptırsalar da maçın genelinde sağlam bir görüntü çizdi.

    Galatasaray maçında kim nasıl oynadı?
    • 4
    • 14
    Galatasaray maçında kim nasıl oynadı?

    Serdar Aziz - 6.4/10 | Kritik müdahalelerde bulunsa da maç boyu çok sağlam bir görüntü sergilemedi. Vasat bir maç ortaya koydu.

    Galatasaray maçında kim nasıl oynadı?
    • 5
    • 14
    Galatasaray maçında kim nasıl oynadı?

    Yuto Nagatomo - 6.1/10 | Galatasaray'ın en net gol pozisyonlarının birinin altında imzası olsa da savunma da dağınık bir görüntü ortaya koydu. Hücuma çıktığında arkada büyük boşluklar bıraktı. Corona'ya karşı pek varlık gösteremedi.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN