Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Porto'ya 1-0 kaybettiği maçın oyuncu puanlarını sizin için değerlendirdik.
4 Ekim 2018 Perşembe, 10:30:32
Güncelleme: 10:43:17
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Galatasaray maçında kim nasıl oynadı?
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Fernando Muslera - 7/10 | Galatasaray adına sahanın en iyisiydi. Yaptığı 2 net kurtarış ile sarı kırmızılı ekibi oyunda tuttu. Yediği golde hatası yoktu.
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Galatasaray maçında kim nasıl oynadı?
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Martin Linnes - 6.6/10 | Elinden gelen her şeyi sahaya yansıttı. Savunma da görevlerini eksiksiz yerine getirdiği gibi hücumda da takımı adına fırsatlar yarattı.
Galatasaray maçında kim nasıl oynadı?
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Maicon - 7/10 | Galatasaray savunmasının en sağlam ismiydi. Yenilen golde yanlış eşleşmeden dolayı Marega'ya rahat bir kafa vuruşu yaptırsalar da maçın genelinde sağlam bir görüntü çizdi.
Galatasaray maçında kim nasıl oynadı?
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Serdar Aziz - 6.4/10 | Kritik müdahalelerde bulunsa da maç boyu çok sağlam bir görüntü sergilemedi. Vasat bir maç ortaya koydu.
Galatasaray maçında kim nasıl oynadı?
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Yuto Nagatomo - 6.1/10 | Galatasaray'ın en net gol pozisyonlarının birinin altında imzası olsa da savunma da dağınık bir görüntü ortaya koydu. Hücuma çıktığında arkada büyük boşluklar bıraktı. Corona'ya karşı pek varlık gösteremedi.