Yeni statta 40 puan kaybetti – Fotomaç – 27 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Yeni statta 40 puan kaybetti

    Yeni statta 40 puan kaybetti

    , yeni stadyumunda ligde çıktığı 29 maçta 14 kez kazanabildi

    1 8 Aralık 2016 tarihinde açılan Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadyumda aradığı istikrarı bir türlü bulamadı. , 41 bin 461 koltuk kapasiteli yuvasında ilk maçını 2016-17'de ligin 19. haftasında ile oynadı ve 4-0 galip geldi. Yeni stadyumunda 'de 29 karşılaşmaya çıkan ve 14 galibiyet, 5 beraberlik alan; 10 kez kaybeden ekibi, attığı 53 gole karşılık kalesinde 40 gol gördü. Bordo-mavililer sahasında 47 puan toplarken, 40 puan kaybetti. yeni stadyumunda Akhisar'a 6-1 ve 'ya 5-2 mağlup oldu.

    ASLAN'I AVLADI
    ekibi, yeni stadyumunda takımlarından sadece G.Saray'ı yendi. 'ı 3 maçta 2-0, 2-1 ve 4-0'lık skorlarla geçen Fırtına, 'a 4-3 ve 2-0 kaybetti. F.Bahçe ile 1-1 kaldı, karşısında 0-0 ve 1-0'lık sonuçlar aldı.

    1. 27.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni statta 40 puan kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN