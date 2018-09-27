Trabzonspor’da Olağan Divan Genel Kurulu 27 Ekim’de yapılacak
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    ’da 27 Ekim’de yapılacak

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>’da <a href="/index/olagan-divan-genel-kurulu?id=698874da-9c5c-47f3-ab49-4c945d228f2a" class="" rel="tag">Olağan Divan Genel Kurulu</a> 27 Ekim’de yapılacak

    Kulübü’nün 43’üncü toplantısının, 27 Ekim’de gerçekleştirileceği açıklandı.

    20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 13.00'te Ziyabey Tesisleri Lokali'nde çoğunluk aranarak; çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 13.00'te Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi, Nizamettin Algan Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın ve tüzüğün 48'inci maddesine dayanarak yapılacağı açıklanan 43'üncü toplantısında, Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu'nun sunumu, Kulübü Yönetim Kurulu tarafından faaliyet raporunun okunması, Denetleme Kurulu tarafından denetleme raporunun okunması ve üyelerinin görüş ve önerileri gibi gündem maddelerinin yer aldığı belirtildi.

    1. 27.9.2018 13:08
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