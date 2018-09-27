Trabzonspor’da Olağan Divan Genel Kurulu 27 Ekim’de yapılacak
Trabzonspor Kulübü’nün 43’üncü Olağan Divan Genel Kurulu toplantısının, 27 Ekim’de gerçekleştirileceği açıklandı.
20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 13.00'te Ziyabey Tesisleri Lokali'nde çoğunluk aranarak; çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 13.00'te Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi, Nizamettin Algan Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın ve tüzüğün 48'inci maddesine dayanarak yapılacağı açıklanan 43'üncü Olağan Divan Genel Kurulu toplantısında, Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu'nun sunumu, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından faaliyet raporunun okunması, Denetleme Kurulu tarafından denetleme raporunun okunması ve Divan Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri gibi gündem maddelerinin yer aldığı belirtildi.
- 27.9.2018 13:08
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Milliler turnuvaya veda etti!
Toplam 1
Yorum
ged 61 kadro yetersiz,sadece devşirme oyuncunun eline bakıyoruz..bayan voleybolde geçişi iyi yaptık ama bayan basketbolde bunu başaramadık
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Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
Yalnış bilgi ben mi yalnış hatırlıyorum yoksa jardel'in yıldızlaştığı(ilk maçı olabilir) maçta bir erzuruma 6 mı 7 mi ne atmıştık ligde.
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Onur Kıvrak: "Canım yandı ihanet etmedim"
Toplam 4
Yorum
Selim Onur kardeş iyi niyetli olmak başka bir şey, gol yiyip takıma zarar vermek başka bir şeydir. Takıma tam dört dörtl kaliteli bir kaleci şart.
Trabzonspor’da Olağan Divan Genel Kurulu 27 Ekim’de yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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