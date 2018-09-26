Sosa golü unuttu! – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    golü unuttu!

    <a href="/index/sosa?id=0587fc5c-303e-4422-aaab-56bb8c2987f0" class="" rel="tag">Sosa</a> golü unuttu!

    Fırtına’nın geçen sezon ettiği , en son golünü 2016’da forması ile ’a atmıştı. Tangocunun bu dönem 1 asisti var

    Geçen sezon Milan'dan alınan 'nın gol orucu sürüyor. 2016-2017'de Milan'da 19 maçta forma giyen Arjantinli 10 numara gol ve asist üretemedi. Ardından bordo-mavili takıma olan 33 yaşındaki yıldız, 27 maçta forma giyerken, sadece 2 asist yapabildi. Bu yıl ise performansı ile dikkatleri üzerine çeken yine fileleri sarsamadı. en son golünü ise 2016'da formasıyla 'a karşı atmıştı. Aynı sezon 9 gol ve 13 asistlik performans sergileyerek alkışlanan Sosa 861 gündür fileleri havalandıramadı.
    1. 26.9.2018
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