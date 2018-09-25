Ünal Karaman takımına güveniyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacakları müsabakanın kötü gidişatı olumluya çevirmek için önemli bir fırsat olacağını söyledi.
Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe mağlubiyetleri sonrası takımda kaybolan moralleri düzeltemeye çalışan Ünal Karaman, oyuncularına güven mesajı verdi. Ligin ilk 4 haftasında ortaya çıkan pozitif durumun son iki haftada yaşadıkları puan kayıplarıyla ortadan kalktığını vurgulayan Karaman, Kasımpaşa maçıyla birlikte kendilerine yakışan futbolu ve saha sonucunu yansıtacaklarına inandığını belirtti.
Kasımpaşa ile sahalarında oynayacakları maçın olumsuz havayı tersine çevirmek için çok önemli bir fırsat olduğunu oyuncularına aktaran genç teknik adam, ligin üst sıralarında yer alan bir takıma karşı oynayacaklarımı, Kasımpaşa maçını iyi değerlendirmeleri halinde yeni bir başlangıç yapabileceklerini belirtti. Karaman, "Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum ve inanıyorum" diyerek oyuncularını motive etti.
- 25.9.2018 10:44
- Güncelleme: 25.9.2018 11:57
-
Kadıköy'de kazanan yok! Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 9
Yorum
KrAlex Derbi maçlarında ne zamandan beridir beraberlik başarı sayıldı ? Bu takım üzerine her geçen gün koymuyor gittikçe batıyor gören yok !!!
-
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu: "Yoktan gelen bir gol yedik"
Toplam 3
Yorum
KrAlex Yoktan gelen değil adam efsane bir gol attı. Senin teknik direktörlüğün sert liglerle foss GO HOME COCU.. Hollanda liginden çıkma dışarı...
-
Kadıköy'de kazanan yok! Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 9
Yorum
KrAlex Beşiktaşı tebrik ederim gayet iyi oynadılar. Bundan sonra Cocu gidene kadar Ali koçu desteklemiyorum burası ağlama duvarı değil rezalet takm
Ünal Karaman takımına güveniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.