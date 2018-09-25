Ünal Karaman takımına güveniyor – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    takımına güveniyor

    <a href="/index/unal-karaman?id=c7c1307a-891e-457c-b7d0-67bc2e8e6e48" class="" rel="tag">Ünal Karaman</a> takımına güveniyor

    Trabzonspor , ’in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü ile oynayacakları müsabakanın kötü gidişatı olumluya çevirmek için önemli bir fırsat olacağını söyledi.

    'in 7. haftasında sahasında cumartesi günü saat 16.00'da 'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör ise oyuncularıyla sık sık bir araya gelerek olumsuz havayı dağıtmak için yoğun mesai harcıyor. Teknik ekip ile bir durum değerlendirmesi yapan yönetim ise 'ndeki mesaisini artırdı.

    Aytemiz Alanyaspor ve mağlubiyetleri sonrası takımda kaybolan moralleri düzeltemeye çalışan , oyuncularına güven mesajı verdi. Ligin ilk 4 haftasında ortaya çıkan pozitif durumun son iki haftada yaşadıkları puan kayıplarıyla ortadan kalktığını vurgulayan Karaman, maçıyla birlikte kendilerine yakışan futbolu ve saha sonucunu yansıtacaklarına inandığını belirtti.

    ile sahalarında oynayacakları maçın olumsuz havayı tersine çevirmek için çok önemli bir fırsat olduğunu oyuncularına aktaran genç teknik adam, ligin üst sıralarında yer alan bir takıma karşı oynayacaklarımı, maçını iyi değerlendirmeleri halinde yeni bir başlangıç yapabileceklerini belirtti. Karaman, "Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum ve inanıyorum" diyerek oyuncularını motive etti.
    1. 25.9.2018 10:44
    2. Güncelleme: 25.9.2018 11:57
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