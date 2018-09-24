Karaya vurduk!.. – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Karaya vurduk!..

    Karaya vurduk!..
    Yerel basın mağlubiyetin faturasını oyunculara ve teknik heyete kesti. VAR ile iptal edilen son dakika golüne gönderme yapılan manşetlerde, "Ünal'ın intiharı", "Bir VARmış, bir yokmuş", "Hüsran VAR", "Bahar bitti, kış geldi" ve " karaya vurdu" ifadeleri dikkat çekti.
    1. 24.9.2018
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