Duran toplara çare bulamadı – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    toplara çare bulamadı

    <a href="/index/duran?id=26a7e21a-dddf-494b-8816-1ffaa0de08c0" class="" rel="tag">Duran</a> toplara çare bulamadı
    bu sezon toplarla ilgili de sorun yaşıyor. ekibi, ve Ankaragücü karşılaşmalarından sonra deplasmanında da toptan gol yedi. Teknik direktör 'ın bundan sonraki antrenmanlarda duran top organizasyonları yaptırması ve savunmacıları özel olarak çalıştırması bekleniyor.
    1. 19.9.2018
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