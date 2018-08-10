Forvet hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, aradığı ismi buldu. Trabzonspor, Hapoel Beer Sheva'da oynayan Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile el sıkıştı.



Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı golcü Nwakaeme, 14:20 Telaviv-İstanbul uçağıyla Türkiye'ye geliyor.



Yunus Emre Sel

ANTHONY NWAKAEME KİMDİR?

1.89 m uzunluğunda olan Anthony Nwakaeme, 21 Mart 1989'da Nijerya'da doğdu. Nwakame, kanat forvet ve santrfor bölgesinde oynuyor. Romanya'da Cluj ve Petr. Ploiesti takımlarında forma giyen Nwakaeme 2013'ten bu yana İsrail'de top oynuyor. Nwakeme, İsrail'de Hapoel Raanana ve Hapoel Beer Sheva takımlarının formasını taşıdı. Transfermarkt verilerine göre Nwakaeme'nin piyasa değer 1.5 milyon Euro civarında. Öte yandan Anthony Nwakaeme, Nijerya Milli Takımı'nda 1 maça çıktı.

Kariyerinde en fazla Hapoel Beer Sheva formasıyla sahaya çıkan Nwakaeme, 118 maçta 42 gol 23 asiste imza attı.





