Trabzonspor anlaştı! Nwakaeme geliyor! Anthony Nwakaeme kimdir?
Trabzonspor, Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile anlaştı. Nwakaeme Türkiye'ye geliyor. Trabzonspor'un anlaştığı Nwakaeme kimdir? İşte ayrıntılar...
Forvet hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, aradığı ismi buldu. Trabzonspor, Hapoel Beer Sheva'da oynayan Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile el sıkıştı.
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı golcü Nwakaeme, 14:20 Telaviv-İstanbul uçağıyla Türkiye'ye geliyor.
Yunus Emre Sel
ANTHONY NWAKAEME KİMDİR?
1.89 m uzunluğunda olan Anthony Nwakaeme, 21 Mart 1989'da Nijerya'da doğdu. Nwakame, kanat forvet ve santrfor bölgesinde oynuyor. Romanya'da Cluj ve Petr. Ploiesti takımlarında forma giyen Nwakaeme 2013'ten bu yana İsrail'de top oynuyor. Nwakeme, İsrail'de Hapoel Raanana ve Hapoel Beer Sheva takımlarının formasını taşıdı. Transfermarkt verilerine göre Nwakaeme'nin piyasa değer 1.5 milyon Euro civarında. Öte yandan Anthony Nwakaeme, Nijerya Milli Takımı'nda 1 maça çıktı.
Kariyerinde en fazla Hapoel Beer Sheva formasıyla sahaya çıkan Nwakaeme, 118 maçta 42 gol 23 asiste imza attı.
- 10.8.2018 15:07
- Güncelleme: 10.8.2018 15:31
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Büyükşehir’den Bursaspor’a büyük destek!
Toplam 3
Yorum
YİNE SÖYLÜYORUM GS DEN DAHA GÜZEL FORMA YAPMIŞ BURSA HELAL OLSUN. SÜPERBİR FORMASI VAR.SÜPER LİG İN EN DANDİK FORMALARI GS DE OLMUŞ.
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Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı
Toplam 17
Yorum
AZİZ YILDIRIM TOPÇU ALIN TOPÇUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
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Fenerbahçe'de Benfica öncesi Ayew sevinci
Toplam 4
Yorum
gördük commolli VİZYONSUZ bi adam.
Trabzonspor anlaştı! Nwakaeme geliyor! Anthony Nwakaeme kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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