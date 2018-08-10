Trabzonspor Nwakame ile anlaştı! Nwakaeme kimdir?
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    anlaştı! Nwakaeme geliyor! kimdir?

    Trabzonspor anlaştı! Nwakaeme geliyor! Anthony Nwakaeme kimdir?

    , ile anlaştı. Nwakaeme Türkiye'ye geliyor. Trabzonspor'un anlaştığı Nwakaeme kimdir? İşte ayrıntılar...

    Forvet hattına takviye yapmak isteyen , aradığı ismi buldu. Trabzonspor, 'da oynayan ile el sıkıştı.

    Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı golcü Nwakaeme, 14:20 Telaviv-İstanbul uçağıyla Türkiye'ye geliyor.

    Yunus Emre Sel

    ANTHONY NWAKAEME KİMDİR?

    1.89 m uzunluğunda olan , 21 Mart 1989'da Nijerya'da doğdu. Nwakame, kanat forvet ve santrfor bölgesinde oynuyor. Romanya'da Cluj ve Petr. Ploiesti takımlarında forma giyen Nwakaeme 2013'ten bu yana İsrail'de top oynuyor. Nwakeme, İsrail'de Hapoel Raanana ve Hapoel Beer Sheva takımlarının formasını taşıdı. Transfermarkt verilerine göre Nwakaeme'nin piyasa değer 1.5 milyon Euro civarında. Öte yandan Anthony Nwakaeme, Nijerya Milli Takımı'nda 1 maça çıktı.

    Kariyerinde en fazla Hapoel Beer Sheva formasıyla sahaya çıkan Nwakaeme, 118 maçta 42 gol 23 asiste imza attı.



    1. 10.8.2018 15:07
    2. Güncelleme: 10.8.2018 15:31
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