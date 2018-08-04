BEDİRHAN BEBEK VE ANNESİNİN FOTOĞRAFLARIYLA SAHA ÇIKILACAK

Trabzonspor hazırlık maçında, Yüksekova'da PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğrafların yer aldığı siyah formayla sahada yer alacak.



İşte Trabzonsporlu futbolcuların Cagliari maçında giyeceği formalar...

Kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Takımımız Cagliari ile oynayacağı hazırlık maçında sahaya, Yüksekova'da PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğrafların yer aldığı siyah formamızla çıkacaktır.