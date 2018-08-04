Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Trabzonspor bu akşam 19.00'da başlayacak olan hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari'yi konuk edecek. Karadeniz temsilcisi bu maça çok özel bir formayla çıkacak. Bordo-mavili ekibin formasında PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğraflar yer alacak.
BEDİRHAN BEBEK VE ANNESİNİN FOTOĞRAFLARIYLA SAHA ÇIKILACAK
Trabzonspor hazırlık maçında, Yüksekova'da PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğrafların yer aldığı siyah formayla sahada yer alacak.
İşte Trabzonsporlu futbolcuların Cagliari maçında giyeceği formalar...
Kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"Takımımız Cagliari ile oynayacağı hazırlık maçında sahaya, Yüksekova'da PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğrafların yer aldığı siyah formamızla çıkacaktır.
Ölümün daha ne olduğunu bilmeden hayattan koparılan bir evlat... Yavrusunun kokusuna doyamadan kahpece şehit düşürülen bir anne... Onların acısı yüreğimizdedir! Şu bilinsin ki; bizler var olduğumuz sürece vatan uğrunda şehit düşenler asla ve asla unutulmayacaktır! Gururla, şerefle ve onurla... Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun..."
- 4.8.2018 17:21
- Güncelleme: 4.8.2018 17:43
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