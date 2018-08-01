Kamil’de ödem – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Kamil’de ödem

    Kamil’de ödem
    ÖNCEKI akşam idmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi ile ilgili açıklama geldi. Resmi siteden, "Geçtiğimiz sezon sağ diz iç yan bağından sakatlık yaşayan Kamil aynı bölgeden sakatlandı. Yaralanma ve ödem tespit edilen oyuncumuzun durumu, detaylı tetkikler sonrası netleşecektir" denildi.
    1. 1.8.2018
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