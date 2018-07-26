TFF'nin icra kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve bazı yöneticiler Trabzonspor'u ziyaret etti. Zülfikaroğlu ve beraberindeki heyet, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, genel koordinatör Özkan Sümer ve bazı kulüp yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek, 7 Eylül 2018'de Trabzon'da oynanacak Türkiye-Rusya hazırlık maçı öncesi fikir alışverişinde bulundu. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerine forma hediye etti. TFF heyeti daha sonra stadı inceledi.