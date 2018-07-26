Tff’den Trabzonspor'a ziyaret – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    ’den 'a ziyaret

    Tff’den Trabzonspor'a ziyaret

    'nin icra kurulu üyesi ve bazı yöneticiler 'u ziyaret etti.

    'nin icra kurulu üyesi ve bazı yöneticiler 'u ziyaret etti. Zülfikaroğlu ve beraberindeki heyet, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, genel koordinatör Özkan Sümer ve bazı kulüp yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek, 7 Eylül 2018'de Trabzon'da oynanacak Türkiye-Rusya hazırlık maçı öncesi fikir alışverişinde bulundu. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerine forma hediye etti. TFF heyeti daha sonra stadı inceledi.

    1. 26.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tff’den Trabzonspor'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN