Castillo Tijuana’ya
- 23.7.2018
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica oldu
Toplam 26
Yorum
5323417160 bir turlu bunlardan kurtulamiyoruz poff
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 15
Yorum
aslan bence fb nin yeni genç kadrusu süper oldu.fulham ve feyenorda karşı başarılı oyunları gelecek için umut verici. fb benficayı eleyebilir.
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 15
Yorum
geronimo zor bir kura aslında bizim için bütün elemeler zordu adı sanı duyulmamış takımlara elenme huyumuz var yani final maçlarını oynayamıyoruz .
Castillo Tijuana’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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