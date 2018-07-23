Castillo Tijuana’ya – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Castillo Tijuana’ya

    Castillo Tijuana’ya
    Transferde atağa kalkan , Fabian Castillo'yu ise satıyor... Yönetim, Kolombiyalı oyuncunun, 'nın Tijuana kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Castillo'nun takımdan ayrılmak istediğini dün duyurmuştuk. Bordo- mavililer, iki sezon önce Dallas'tan ettiği 26 yaşındaki oyuncu için 4 milyon dolar bonservis bedeli ödemişti.
    1. 23.7.2018
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