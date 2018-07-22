Hırsızlık skandalı – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Hırsızlık skandalı

    Hırsızlık skandalı
    TRABZONSPOR, 1966, 1967, 1968, 1969 yıllarına ait, tarihi öneme haiz bazı defter, kayıt ve belgelerin kulüp arşivinden çalındığını duyurdu. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, " tarihi öneme haiz bazı defter, kayıt ve belgelerin kulüp arşivinden ne zaman ve nasıl çalındığına dair hemen iç soruşturma başlattık. Ayrıca bu defter, kayıt ve belgeleri çalanlar ile müzayede yoluyla satışa çıkaranlar hakkında cezai şikayet ve hukuki dava hazırlıkları da tamamlanarak yasal yollara başvurulmuştur" açıklamasını yaptı.
    1. 22.7.2018
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