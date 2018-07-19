18 yaşındaki Cafer Tosun, kendisini bulmaya başladı. Bordo-mavililerin gelecek adına en çok umut bağladığı ve sözleşmesi 2020 yılına kadar uzattığı merkez orta saha, ilk etap kampına göre ikinci etapta daha iyi bir görüntü vermeye daha iyi çalışmaya başladı.