Trabzonspor’da 61 numaralı formayı Abdülkadir Ömür giyecek
Trabzonsor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve takım arkadaşlarının ortak kararıyla bordo-mavili takımın genç yeteneklerinden biri olan Abdülkadir Ömür, yeni sezonda Trabzon’la özdeşleşmiş olan 61 numaralı formayı giyecek.
Başta Trabzonspor takım kaptanı Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz, 61 numaralı forma için geçtiğimiz sezon 19 numarayı giyen Abdülkadir'in ismini ön plana çıkardı. Diğer futbolcuların da bunu onaylaması sonucu genç oyuncunun yeni sezonda giyeceği forma numarası da kesinleşmiş oldu. Bordo-mavililerin diğer bir genç yeteneği Yusuf Yazıcı ise 97 numaralı formayı giymeye devam edecek.
- 7.7.2018 12:50
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
Trabzonspor’da 61 numaralı formayı Abdülkadir Ömür giyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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