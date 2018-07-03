Kaminski hazır – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Kaminski hazır

    Kaminski hazır

    Savunmacı transferi için Kone, Bicakcic, Kaminski ve Reyes isimleri ön plana çıktı. Stuttgart’ın Polonyalı stoperi Kaminski gelmek istiyor

    Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Cuma gününe kadar stoper transferini sonuçlandıracağız" açıklamasından sonra bu hafta ciddi bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Geçtiğimiz haftadan itibaren yoğun görüşme halinde olunan Bakary Kone (30-Burkino Faso) için Malaga'dan, Ermin Bicakcic (28-Bosna Hersek) için ise hem oyuncunun kendisinden hem de Hoffenheim'dan haber bekleniyor. Kone'yi ikna eden bordomavililer, Malaga'dan oyuncuyu kiralık almak isterken, Bicakcic ise kendisine birçok teklifin geldiğini ve bunları değerlendirmek için süreye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

    MAKUL BiR FiYATA BiTEBiLiR
    BU arada bordo-mavili takımın alternatif stoperleri arasında Stuttgart forması giyen 26 yaşındaki Marcin Kaminski yer alıyor. Polonyalı oyuncunun Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği öğrenilirken, kulübünün de bir teklif karşılığında futbolcuyu bırakabileceği öğrenildi. Kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Kaminski için girişimler devam ediyor. Öte yandan bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Meksikalı stoper Diego Reyes'in ilk görüşmede yıllık 1 milyon 750 bin euro talep etmesi nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin iyice düştüğü belirtildi.

    Yunus Emre SEL
    1. 3.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaminski hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN