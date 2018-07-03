Kaminski hazır
Savunmacı transferi için Kone, Bicakcic, Kaminski ve Reyes isimleri ön plana çıktı. Stuttgart’ın Polonyalı stoperi Kaminski gelmek istiyor
MAKUL BiR FiYATA BiTEBiLiR
BU arada bordo-mavili takımın alternatif stoperleri arasında Stuttgart forması giyen 26 yaşındaki Marcin Kaminski yer alıyor. Polonyalı oyuncunun Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği öğrenilirken, kulübünün de makul bir teklif karşılığında futbolcuyu bırakabileceği öğrenildi. Kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Kaminski için girişimler devam ediyor. Öte yandan bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Meksikalı stoper Diego Reyes'in ilk görüşmede yıllık 1 milyon 750 bin euro talep etmesi nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin iyice düştüğü belirtildi.
Yunus Emre SEL
- 3.7.2018
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Negredo sınıfta kaldı
Toplam 2
Yorum
YAZIK Sezonun ilk yarisini sayma, Cenk vardi. Ikinci yarida Love'u transfer ederk Negredo'ya güven verilmdi. simdide küstürüp bosa para verilecek
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Tolga Ciğerci'nin sakatlığı psikolojik
Toplam 6
Yorum
Ne yazık ki Fatih Terim değerlendiremedi. Akhisar kupa maçında Fernando daha kötü oynamasına rağmen yabancı olmadığı için Tolga'nın ipi çekildi.
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Galatasaray'da sola ilk aday: Diego Laxalt
Toplam 3
Yorum
Attan inip eşeğe binmek rodrigues Avrupa'da oynasa en az 30-35m avrodan kapı açılır. Laxalt sadece çalışkan bi topçu, ekstra bi özelliği yok. Belhanda'yı satın.
Kaminski hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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