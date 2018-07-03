Dame N’doye Kopenhag’da – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    N’doye ’da

    Dame N’doye Kopenhag’da
    'un serbest bıraktığı Dame N'Doye, 2009-2012 arası formasını giydiği ekibi 'a gitti. Kopenhag, N'Doye için bir hoşgeldin klibi yayınlandı. İmza töreni sonrası konuşan 33 yaşındaki Senegalli yıldız, "'da kanat oynadım ama bir kanat değil forvetim" diye konuştu.
    1. 3.7.2018
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