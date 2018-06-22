Trabzonspor'da yeni tüzük yayınlandı – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
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    'da yeni tüzük yayınlandı

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da yeni tüzük yayınlandı

    ekibinde önümüzdeki haftalarda yapılacak olan tüzük değişikliği toplantısı öncesi yeni tüzük çalışmasının tamamlandığı duyuruldu.

    ekibinde önümüzdeki haftalarda yapılacak olan tüzük değişikliği toplantısı öncesi yeni tüzük çalışmasının tamamlandığı duyuruldu. Oylama sunulacak olan yeni tüzük resmi siteden yayınlandı. Yeni tüzükte yönetimin genel kurul kararı olmadan harcama yetkili iyice kısıtlanıyor.

    1. 22.6.2018
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