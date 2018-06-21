Umar Aminu: "Bırakın Trabzonspor'a gideyim" – Fotomaç – 21 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    : "Bırakın 'a gideyim"

    Umar Aminu: "Bırakın Trabzonspor'a gideyim"

    ’un istediği 23 yaşındaki kanat oyuncusu kulübünün yönetimine, “3.5 yıldır bu takımın formasını giyiyorum. Ancak şimdi sizden anlayış istiyorum” dedi

    ekibinin gündeminin ilk sıralarında yer alan Nijeryalı kanat oyuncusu , yönetiminden anlayış istedi. Osmanlıspor'un gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olması nedeniyle başkent temsilcisinden ayrılmak isteyen Aminu'nun kulübüne "3.5 yıldır bu takımın formasını giyiyorum. Ancak şimdi sizden anlayış istiyorum. Gitmem için bana kolaylık sağlamanızı bekliyorum" dediği öğrenildi.

    34 MAÇTA 6 GOL ATTI
    kurmaylarının ise kulübü ile sözleşmesi devam eden Umar Aminu'yu kiralık olarak renklerine bağlamak için yoğun mesai harcadığı ve başkent ekibinin katı tutumunun kırılmasının ardından transferin sonuçlanmasının beklendiği belirtildi. Orta sahanın ortasında ve kanatlarda oynayabilen 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyerken, 6 gol, 8 asistlik bir performans sergilemişti.

    UMAR'I ÇOK İSTİYORUZ
    Umar ile ilgili yönetimden önemli bir açıklama geldi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, sosyal medya hesabından Aminu'yu istediklerini belirterek, "Umar'ı bırakın bonservissiz almayı 3 milyon dolara verseler dahi almaya razıyız. Keşke alabilsek" dedi. Osmanlı'nın genç oyuncuyu satın alma opsiyonuyla Trabzonspor'a vermeme konusunda ısrarcı olduğu ancak bordomavili kulübün de oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralama noktasında yoğun temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

    SÖZLEŞMESİ 2020'DE BİTİYOR
    Türkiye 'de ilk kez Samsunspor forması giyen Umar alacakları ödenmediği için TFF'ye başvurmuş ve serbest kalmıştı. Aminu'yu daha sonra Osmanlıspor kadrosuna katmıştı. Nijeryalı genç futbolcunun 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

    1. 21.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Umar Aminu: "Bırakın Trabzonspor'a gideyim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN