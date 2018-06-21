Umar Aminu: "Bırakın Trabzonspor'a gideyim"

Karadeniz ekibinin transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Nijeryalı kanat oyuncusu Umar Aminu, Osmanlıspor yönetiminden anlayış istedi. Osmanlıspor'un gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olması nedeniyle başkent temsilcisinden ayrılmak isteyen Aminu'nun kulübüne "3.5 yıldır bu takımın formasını giyiyorum. Ancak şimdi sizden anlayış istiyorum. Gitmem için bana kolaylık sağlamanızı bekliyorum" dediği öğrenildi.



34 MAÇTA 6 GOL ATTI

Trabzonspor kurmaylarının ise kulübü ile sözleşmesi devam eden Umar Aminu'yu kiralık olarak renklerine bağlamak için yoğun mesai harcadığı ve başkent ekibinin katı tutumunun kırılmasının ardından transferin sonuçlanmasının beklendiği belirtildi. Orta sahanın ortasında ve kanatlarda oynayabilen 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyerken, 6 gol, 8 asistlik bir performans sergilemişti.



UMAR'I ÇOK İSTİYORUZ

Umar ile ilgili yönetimden önemli bir açıklama geldi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, sosyal medya hesabından Aminu'yu istediklerini belirterek, "Umar'ı bırakın bonservissiz almayı 3 milyon dolara verseler dahi almaya razıyız. Keşke alabilsek" dedi. Osmanlı'nın genç oyuncuyu satın alma opsiyonuyla Trabzonspor'a vermeme konusunda ısrarcı olduğu ancak bordomavili kulübün de oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralama noktasında yoğun temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.



SÖZLEŞMESİ 2020'DE BİTİYOR

Türkiye 'de ilk kez Samsunspor forması giyen Umar alacakları ödenmediği için TFF'ye başvurmuş ve serbest kalmıştı. Aminu'yu daha sonra Osmanlıspor kadrosuna katmıştı. Nijeryalı genç futbolcunun 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.