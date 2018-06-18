Muhammet Şengezer transferi çıkmaza girdi – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    transferi çıkmaza girdi

    <a href="/index/muhammet-sengezer?id=2bf42c3c-8cc0-4079-9243-3db4abbe3b49" class="" rel="tag">Muhammet Şengezer</a> transferi çıkmaza girdi

    Yönetim kaleci Onur’un arkasına kaliteli bir kaleci düşünürken, öncelikli hedefinin ’un genç eldiveni olduğu belirtildi.

    Yönetim kaleci Onur'un arkasına kaliteli bir kaleci düşünürken, öncelikli hedefinin 'un genç eldiveni olduğu belirtildi. Bordo-mavililer, Muhammet için 'nın kapısını çalarken, takas olarak bu kulübün genç Batuhan'ı istemesi nedeni ile görüşmelerin tıkandığı belirtildi. Okay'ın gidişi sonrası bu bölgede Batuhan'a güvenen ekibi, bu öneriye kabul etmedi ve bunun üzerine rotasını G.Birliği'nin kalecisi Hopf'a çevirerek bu transferi bitirdi.

    1. 18.6.2018
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