Yönetim kaleci Onur'un arkasına kaliteli bir kaleci düşünürken, öncelikli hedefinin Bursaspor'un genç eldiveni Muhammet Şengezer olduğu belirtildi. Bordo-mavililer, Muhammet için Bursa'nın kapısını çalarken, takas olarak bu kulübün genç Batuhan'ı istemesi nedeni ile görüşmelerin tıkandığı belirtildi. Okay'ın gidişi sonrası bu bölgede Batuhan'a güvenen Karadeniz ekibi, bu öneriye kabul etmedi ve bunun üzerine rotasını G.Birliği'nin kalecisi Hopf'a çevirerek bu transferi bitirdi.